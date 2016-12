Sabatini: "Zeman? Stiamo valutando l'esonero"

- E' stato rimandato a martedì il faccia a faccia fra il ds della Roma,, e il tecnico. L'incontro si è reso necessario dopo le parole del dirigente all'indomani del pari di: "Il lavoro di Zeman è soddisfacente in parte. Tra le valutazioni che stiamo facendo c'è anche quello di un cambio di guida tecnica, benché marginalmente". A meno di stravolgimenti si andrà avanti insieme. Per l'anno prossimo spunta

"Il lavoro di Zeman - ha spiegato Sabatini in conferenza stampa - è soddisfacente per alcuni aspetti, ma è chiaro che ci sono cose meno positive. E' venuto il momento di interrogarci, e tra le valutazioni che stiamo facendo c'è anche un cambio della guida tecnica, benché marginalmente. Zeman - ha aggiunto il ds - è l'allenatore che ha scelto la Roma in maniera quasi euforica, lo abbiamo scelto pensando che avrebbe fatto prevalere la voglia di fare il calcio nella testa dei ragazzi, una calcio non garibaldino ma arrogante, prepotente che volesse schiacciare l'avversazio con azione dinamica rivolta prevalentemente alla parte offensiva''.

''Zeman lo abbiamo lasciato lavorare - ha puntualizzato il ds giallorosso - e lui con molto coraggio ha capito le potenzialità di tanti calciatori, penso a Lamela ma non solo a lui, o scoperti e lanciati quindi un bel tratto del suo lavoro è stato apprezzato dalla società, dagli sportivi e da tutti noi. Credo anche dai calciatori''. Detto questo, ''si arriva però ad una situazione, quella odierna, di poca soddisfazione rispetto a quello che la squadra riesce a produrre. Adesso ci fermeremo un po' interrogandoci sui motivi che non ci hanno portato a fare cose congrue alle richieste, parlo di lavoro, di proposte, oppure vedere se abbiamo sbagliato qualcosina nel comporre l'organico. Siamo in una fase di studio che contempla anche l'idea di potere cambiare l'allenatore, molto marginalmente perché l'allenatore ha fatto bene con noi nonostante tutto e di cui siamo contenti''.

"Bisogna recuperare assolutamente alcuni giocatori al progetto. Vanno normalizzati i rapporti - ha concluso - , serve una squadra unita. Certi modi di porsi sono normali per Zeman, non sono avvertiti tali da alcuni giocatori. Per risolvere alcuni rapporti cancerogeni, può bastare poco, anche un modo diverso di relazionarsi''. A Trigoria non tira una buona aria. Il confronto fra Sabatini e Zeman, inizialmente in programma lunedì pomeriggio, è slittato a martedì e, in assenza di clamorosi colpi di scena, il boemo rimarrà sulla panchina giallorossa. In vista della prossima stagione, però, è cominciato a circolare con insistenza il nome di Massimiliano Allegri, che difficilmente siederà ancora sulla panchina del Milan.