Polemiche post Genoa: Juve a rischio stangata

11:34 - Squalifica in arrivo per Antonio Conte. L'allenatore bianconero al termine del match contro il Genoa si è scagliato contro l'arbitro Guida, "colpevole" di non aver concesso un rigore per un fallo di mano di Granqvist. La sanzione per il tecnico è inevitabile, Conte probabilmente dovrà stare fuori 2 partite per aver protestato platealmente e per aver urlato ai direttori di gara "vergogna". Rischia anche Marotta: l'ad juventino verso il deferimento.

Dovrà con tutta probabilità ritornare nel suo box in tribuna, Antonio Conte, da dove durante la squalifica di inizio anno ha assistito alle partite della sua squadra. Troppo esagerata la protesta del tecnico nel post-match col Genoa, che dovrebbe costare al tecnico almeno due giornate, anche perché le prime motivazioni indicate da Conte in conferenza stampa (secondo il mister l'arbitro Guida avrebbe detto di non "essersela sentita di fischiare il rigore") sono state poi smentite, visto che il direttore di gara, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe affermato che "per me il tocco di Granqvist è involontario. Non mi sento di concedere un rigore così". Insomma, decisamente diversa la versione dell'arbitro.



Sembra essere anche più grave di quella di Conte, la situazione di Marotta. L'ad bianconero, che dopo la gara coi rossoblù si era lasciato andare dicendo "l'arbitro Guida viene da Napoli, non può arbitrare la Juve", rischia un deferimento. A Braschi e Nicchi non sono proprio piaciute le parole del dirigente della Juve. Ma Conte e Marotta non sono gli unici a rischiare una squalifica: nel mirino del giudice sportivo ci sono anche Bonucci, Vucinic e Storari (tra i più agitati al fischio finale) e persino Chiellini (sceso sul terreno di gioco addirittura dalla tribuna) e Pavel Nedved. Si va da una forte multa (che certamente ci sarà) fino alle squalifiche per i giocatori. Ora la parola al giudice Tosel.