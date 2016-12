"Rigore in Juve-Genoa? Chiesta valutazione a Fifa e Uefa"

foto SportMediaset Correlati Conte, rischio stangata

Moratti all'attacco 11:09 - Il presunto rigore per la Juventus non fischiato nel finale del match col Genoa è diventato un caso internazionale: "A differenza di chi muove critiche velocemente - ha dichiarato il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi -, noi non ce la sentiamo di dire se è stato un errore o meno. Abbiamo chiesto una valutazione a Fifa e Uefa, tra qualche giorno sapremo". Sul silenzio arbitrale: "Li lasceremo parlare quando altri smetteranno di farlo".

CONTE: "ARBITRI ITALIANI MIGLIORI AL MONDO" ''Sono d'accordo con Nicchi, considero gli arbitri italiani i migliori al mondo'': lo ha detto l'allenatore della Juventus Antonio Conte, dopo le proteste di ieri contro l'arbitro Guida. ''Quando non vinco non dormo tranquillo, anche il pareggio è una mezza sconfitta - ha detto Conte al Gran Galà del calcio - Gli arbitri sono una squadra come noi, lavorano come noi sulla pressione, può capitare che si sbagli, ma l'importante è che si faccia con massima serietà''.