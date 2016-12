Castro punisce la Fiorentina

foto SportMediaset 17:45 - Continua il gennaio nero della Fiorentina, che torna da Catania con una sconfitta per 2-1. Viola avanti al 21' con Migliaccio di testa. Il pari dei rossazzurri arriva al 5' della ripresa con Legrottaglie sempre di testa. Il gol degli avversari scuote gli uomini di Montella che colpiscono la traversa con Cuadrado e Ljajic. Aquilani si fa espellere per proteste e a 3' dalla fine Castro firma il gol vittoria dei rossazzurri, che volano in classifica. - Continua il gennaio nero della, che torna dacon una sconfitta per 2-1. Viola avanti al 21' condi testa. Il pari dei rossazzurri arriva al 5' della ripresa consempre di testa. Il gol degli avversari scuote gli uomini di Montella che colpiscono la traversa consi fa espellere per proteste e a 3' dalla finefirma il gol vittoria dei rossazzurri, che volano in classifica.

LA PARTITA

Inizio aggressivo da parte del Catania, che dopo 2' ha subito la palla del vantaggio ma Alvarez, in equilibrio precario sul traversone intelligente di Gomez dalla sinistra, calcia fuori da ottima posizione. E ancora rossazzurri al 5' con Castro bravo a inserirsi su cross di Biagianti ma il pallone aveva già superato la linea di fondo. Da parte sua, Fiorentina spettatrice in campo per una buona ventina di minuti ma al primo vero affondo arriva la rete di Migliaccio di testa su servizio di Pasqual.



Trovato il vantaggio la squadra dell'ex Montella riabbassa il proprio baricentro, si chiude nella propria metà campo lasciando l'iniziativa agli avversari. Che fanno sì la partita ma senza creare problemi a Neto, mai chiamato in causa. I padroni di casa chiedono anche un rigore per spinta in area ai danni di Bellusci, che viene ammonito. Proteste anche da parte della Viola per una caduta in area di Ljajic: anche qui l'arbitro Celi lascia correre.



Pronti via e il Catania trova il pari con Legrottaglie, che di testa anticipa tutti su punizione di Gomez. Da brividi l'uscita di Neto. Il gol dei rossazzurri funziona da sveglia alla Fiorentina, che nel giro di un minuto colpisce due traverse, prima con Cuadrado e poi con Ljajic direttamente su punizione. Ancora il serbo si procura un fallo più o meno nello stesso punto: Aquilani calcia sulla barriera. Maran cambia: dentro Ricchiuti per Capuano. Una decina di minuti e Montella risponde con Toni per Ljajic. Finale con squadre lunghe e tanta confusione ma la Viola ha due ottime chance con Cuadrado - la prima deviata da Andujar in angolo, nella seconda errore di mira e palla altissima. I rossazzurri rispondono con una conclusione di Castro, bloccata da Neto con qualche affanno.



Finale tutto da scrivere: Aquilani si fa buttare fuori per proteste con un rosso diretto e, in superiorità numerica, il Catania a 3' dallo scadere trova il gol vittoria con Castro. L'argentino vola sulle spalle di Roncaglia e batte Neto per il definitivo 2-1. Rossazzurri da parti alte della classifica: superata la Roma e la stessa Fiorentina è a un punto. Viola sciuponi e sfortunati e la striscia nera continua.



LE PAGELLE

Castro 7 - Ci prova e ci riprova e a 3' dalla fine gli riesce: sale con l'ascensore e va a colpire di testa il pallone che vale la vittoria.



Legrottaglie 7 - Un altro centro per il difensore goleador. Preciso e puntuale nelle chiusure.



Pasqual 6,5 - Suo il pallone per la testa di Migliaccio dopo un doppio tentativo. Altro gran pallone per Cuadrado (6), che spreca schiacciando troppo e prendendo il legno.



Ljajic 5,5 - Inizio stentato, meglio nella ripresa. Un paio di buoni spunti. Gran palla per Cuadrado e sfortunato in occasione della traversa su punizione.



Aquilani 5 - Si fa cacciare per proteste, costringendo la Viola a restare in dieci per l'ultimo quarto d'ora. Determinante al contrario.



Neto 4 - L'uscita sul gol del pareggio di Legrottaglie è da film horror. Titubante sulla conclusione di Castro, male anche in occasione del 2-1 su colpo di testa centrale dell'argentino.



IL TABELLINO

Catania-Fiorentina 2-1

Catania (4-3-3): Andujar 6; Alvarez 6, Legrottaglie 7, Spolli 6, Bellusci 6; Izco 6,5, Capuano 5 (12' st Ricchiuti 6), Biagianti st (39' st Paglialunga st); Barrientos 6,5, Castro 7, Gomez 6. A disposizione: Frison, Terracciano, Augustyn, Potenza, Salifu, Keko, Doukara. All.: Maran 6,5

Fiorentina (3-5-2): Neto 4; Roncaglia 5, Rodriguez 5, Savic 5; Cuadrado 6, Aquilani 5, Migliaccio 6,5, Borja Valero 6, Pasqual 6,5 (36' st Tomovic sv); Jovetic 5, Ljajic 5,5 (24' st Toni 5,5). A disposizione: Viviano, Lupatelli, Camporese, Cassani, Romulo, Llama, Larrondo, Seferovic. All.: Montella 5,5

Arbitro: Celi

Marcatori: 21' Migliaccio (F), 5' st Legrottaglie (C), 42' st Castro (C)

Ammoniti: Capuano, Bellusci, Biagianti, Spolli, Alvarez, Castro (C), Savic, Cuadrado (F)

Espulsi: 33' st Aquilani (F) per proteste