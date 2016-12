Milan, il Faraone stende l'Atalanta

LA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Milan cinico. Aè questa la buona notizia per i rossoneri. Dal punto di vista del gioco gli uomini dinon incantano, ma in questo momento del campionato occorre mettere fieno in cascina senza badare troppo alle apparenze. E così, complice il terreno pesante, il match con l'sembra più una sfida tra due provinciali in lotta per la salvezza.Accanto amette in campoper dare più peso all'attacco, ma la partita si gioca soprattutto in mezzo al campo e in fase di disimpegno.si affida al tridentee piazzain cabina di regia. Il francese, troppo lento nelle giocate, però non brilla e i rossoneri non riescono ad andare in profondità. Soloprova a saltare l'uomo e a creare la superiorità numerica cercando il dialogo con. L'Atalanta gioca invece di rimessa e prova a colpirein contropiede, ma il portiere rossonero è in giornata e non si passa.Controlli difficili, pochi passaggi filtranti e molti errori. La partita scorre così fino al 29', quando Niang inventa un assist perfetto per il, che battecon un diagonale preciso. Sull'1-0 ilcerca di tener palla, ma il terreno non aiuta e l'Atalanta rimane in partita. Nella ripresa i rossoneri provano a chiudere il match, ma i nerazzurri resistono. Si lotta. Poisi fa espellere e l'rimane in dieci.fischia troppo poco e il match si scalda: dieci ammoniti. In campo servono soprattutto muscoli e il Milan, nonostante la superiorità numerica, soffre fino alla fine. Forse troppo. Ma quello che contava erano i tre punti.