Juve-Genoa, furia Preziosi contro Conte

Enrico Preziosi non ci sta: le dichiarazioni di Conte e Marotta su Guida lo fanno andare su tutte le furie. "C'è un'arroganza unica da parte di Conte che sostiene che l'arbitro gli avrebbe detto che 'non se l'è sentita'. Questo lo dice lui. Un allenatore dovrebbe dare l'esempio e invece lui urlava 'vergogna vergogna' - ha tuonato il presidente del Genoa - Ora mi aspetto che qualcuno prenda provvedimenti. Le parole di Conte sono da ufficio inchieste".

Preziosi non si ferma qui: le pesanti lamentele bianconere nei confronti del direttore di gara non gli vanno giù . "E allora il rigore di Vucinic? Noi non ci siamo lamentati. Vorrei ricordare a Conte - ha proseguito con una stilettata - che la Juventus ha vinto uno scudetto con un gol fantasma di Muntari contro il Milan. Perché ci sono solo alcune società che possono alzare la voce e dire 'vergogna' all'insegna di un arbitro? Perché ci sono alcune società che pensano di avere il diritto di prevaricare altre società? Questo non va bene. Questa è arroganza. Io non insulto nessuno, io sto solo criticando un comportamento". Dov'è finito lo stile Juve?".