Serie A: La Roma pareggia a Bologna

LA PARTITA

Novanta minuti che, da soli, bastano per descrivere la stagione della Roma. Novanta minuti di calcio folle, interpretati dalla squadra con anarchia. Due punti nelle ultime quattro partite raccontano una flessione generale. L'attacco frontale alla dirigenza ("Mancano regole scritte") e le bordate al gruppo nel corso della vigilia ("C'è un problema di disciplina generale"), invece, raccontano uno Zeman contro tutto e contro tutti, ma ormai solo.



Ben venga un gioco frizzante e coraggioso, a dispetto di rigide strategie che, ahinoi, spesso svuotano le partite di divertimento. Ma la partita del Dell'Ara è una pura offesa a qualsiasi forma di tattica sin qui esistita. Sembra di stare al parchetto dopo la scuola. Una squadra contro l'altra: si attacca in massa e poi, là dietro a difendere, rimangono i soliti quattro poveretti. E viceversa. Bologna-Roma funziona esattamente in questo modo: i giallorossi vanno all'assalto col tridente Pjanic-Osvaldo-Totti, supportato dagli inserimenti di Bradley e Florenzi. Proprio da un break dell'Under 21 (palla intercettata a Sorensen), nasce il vantaggio giallorosso: uno-due con Totti e palla all'angolino. Il Bologna si adegua al flipper e risponde col trio Kone-Diamanti-Gabbiadini alle spalle di Gilardino. Minuto 16: Goicoechea respinge male una conclusione di Gabbiadini favorendo il tap-in di Gilardino. E' l'1-1 che resiste un solo minuto, perché Osvaldo - di testa - riporta subito avanti la banda di Zeman.



A centrocampo non si gioca. Esiste solo l'attacco e - formalmente - la difesa. In realtà si attacca e basta, perché la fase di non possesso delle due squadre è raccapricciante. Gabbiadini, al 26', viene tenuto in gioco da Burdisso e di sinistro infila un incerto Goicoechea. Inizia la ripresa e ricomincia lo show: Diamanti va via a Piris sulla sinistra, crossa al centro e trova l'ennesima respinta del portiere giallorosso; sulla sfera arriva Pasquato e il Bologna è avanti 3-2. Zeman, a un passo dalla resa, rimane in piedi grazie al suo uomo di fiducia, Tachtsidis. Colui che è stato preferito a De Rossi. Il greco infila di testa il 3-3 e la Roma, poco dopo, sfiora pure l'incredibile 4-3 con un'incornata di Osvaldo (miracolo di Agliardi). Nel finale sale nuovamente in cattedra Diamanti, che prima sfonda il palo con un sinistro terrificante e poi colpisce la traversa su punizione. La Roma si salva. Zeman chissà.





LE PAGELLE



Gabbiadini 7 - Fa impazzire Balzaretti, taglia al centro, sforna assist e segna. Per fortuna della Roma è costretto a uscire per un problema fisico.



Diamanti 7 - La testa e il cuore della squadra. Si danna l'anima perché più di chiunque altro vuole vincere, ma un palo e una traversa glielo impediscono.



Burdisso-Castan 4 - Non è solamente colpa loro, perché non vengono mai aiutati dai terzini e il filtro del centrocampo è pressoché inesistente. Ma sono letteralmente impresentabili.



Goicoechea 4,5 - Non tiene un pallone che sia uno. Il sospetto è che Stekelenburg, in panchina, avrà gradito. Eccome.





IL TABELLINO



BOLOGNA-ROMA 3-3

Bologna (4-2-3-1): Agliardi 6; Motta 5, Antonsson 4, Sorensen 4, Morleo 5; Taider 5 (19' st Krhin 5,5), Perez 5; Diamanti 7, Kone 6,5 (40' st Abero sv), Gabbiadini 7 (4' st Pasquato 6,5); Gilardino 6,5.

A disp.: Curci, Stojanovic, Carvalho, Pulzetti, Guarente, Gimenez, Riverola, Paponi. All.: Pioli 5,5

Roma (4-3-3): Goicoechea 4,5; Piris 4,5 (28' st Torosidis 5), Burdisso 4, Castan 4, Balzaretti 4,5 (13' st Dodò 6); Bradley 5, Tachtsidis 6, Florenzi 6 (13' st Marquinho 5); Pjanic 6, Osvaldo 5,5, Totti 6.

A disp.: Stekelenburg, Lobont, Marquinhos, Romagnoli, Lucca, Taddei. All.: Zeman 4

Arbitro: Giannoccaro

Marcatori: 9' Florenzi (R), 17' Gilardino (B); 18' Osvaldo (R), 26' Gabbiadini (B), 9' st Pasquato (B), 29' st Tachtsidis (R)

Ammoniti: Motta, Kone, Perez, Morleo, Sorensen (B); Piris, Pjanic, Tachtsidis (R)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO