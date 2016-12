Roma, Zeman ora rischia addirittura l'esonero

foto SportMediaset Correlati Zeman: "Servono regole"

Baldini: "Ci sono già" 11:30 - Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Zeman sulla panchina della Roma. Il club non è più così convinto di continuare con il tecnico boemo e il pareggio per 3-3 in casa del Bologna potrebbe essere addirittura l'ultima partita, visto che la dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di un incredibile esonero. Lunedì a Trigoria ci sarà un confronto per valutare la posizione del tecnico e per chiarire le dichiarazioni dell'ultima conferenza. - Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura disulla panchina della. Il club non è più così convinto di continuare con il tecnico boemo e il pareggio per 3-3 in casa del Bologna potrebbe essere addirittura l'ultima partita, visto che la dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di un incredibile esonero.ci sarà un confronto per valutare la posizione del tecnico e per chiarire le dichiarazioni dell'ultima conferenza.

Un cambio all'orizzonte sulla panchina giallorossa non sembra ancora nell'aria, e anzi la società proverà a ricomporre la frattura, ma i rumors di mercato già indicano in Alberto De Rossi (allenatore della Primavera) e Malesani due possibili 'traghettatori' nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Le parole del boemo durante la conferenza stampa che, classicamente, anticipa il match della domenica, hanno evidentemente fatto parecchio rumore negli uffici dirigenziali. Zeman aveva infatti parlato di poca disciplina all'interno del club, dove, il tecnico giallorosso chiede "regole scritte". Questo per evitare altri casi come quello di Stekelenburg che aveva sparato a zero sull'allenatore in un'intervista.

ZEMAN DOPO LA PARTITA COL BOLOGNA: "TROPPI ERRORI IN DIFESA"

"Abbiamo fatto tanti errori difensivi, ci sono stati diversi errori che abbiamo pagato. Di certo ci siamo svegliati tardi, pensavamo di giocare alle tre, ma nella seconda parte abbiamo cercato di giocare di più, riuscendo a recuperare e sfiorare la vittoria". Zdenek Zeman, dopo il pareggio contro il Bologna, analizza così la gara: "Purtroppo facciamo ancora molti errori in difesa. Ci sono stati errori di valutazione e di situazioni, inevitabile prendere gol. Siamo stati due volte sopra, poi ci hanno raggiunti e superati ma nel finale, dopo i tre cambi, abbiamo cercato di giocare di più, anche se magari sbagliando palle facili in ciostruzione ma c'era idea di andare".



Il boemo, in ogni caso, vede il bicchiere mezzo pieno: "Oggi abbiamo recuperato un punto su un'avversaria per la corsa Champions e abbiamo altre sedici partite da giocare, tempo per recuperare ne ce n'è".