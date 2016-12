Juve, finimondo a fine gara

- Il rigore reclamato dallanel finale della gara contro ilper il fallo di mano dit e non concesso dall'arbitro Guida ha fatto a dir poco infuriare i bianconeri che, come riferisce il nostro, hanno sfogato la propria rabbia nel dopo-partita: "E' stato un rientro burrascoso quello die della Juventus - spiega a Serie A Live il nostro inviato a Torino -: al fischio finale l'allenatore bianconero si è diretto a passo spedito verso l'arbitro Guida, gli ha mimato auto-tirandosi il giubbotto il rigore che c'era nei confronti di Vucinic".

E ancora: "Poi ha chiesto ancora spiegazioni per il rigore non dato su intervento scomposto su Granqvist negli ultimi 30" di gioco. Dopo di che si è diretto ancora dal quarto uomo urlando più volte è una vergogna, quindi è rientrato verso gli spogliatoi e ha avuto un momento di grande rabbia in cui ha tirato un pugno e spaccato quasi un tabellone pubblicitario. La rabbia di Conte è stata replicata anche da Bonucci che al rientro ha spaccato completamente il tabellone dove si fanno le interviste. Dopo di che c'è stato il rientro dell'arbitro accompagnato da una marea di fischi da parte dei tifosi della Juventus".