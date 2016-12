Juve, niente fuga: 1-1 col Genoa

foto SportMediaset Correlati Juventus-Genoa, le foto del match

Conte infuriato: "Basta col bon ton: era rigore" 12:15 - Mezzo passo falso della Juventus. Allo Stadium i bianconeri pareggiano 1-1 col Genoa e non approfittano della sconfitta della Lazio col Chievo. I gol tutti nella ripresa. Al 54' Quagliarella raccoglie un cross di Lichtsteiner e, grazie a una deviazione di Granqvist, mette la palla alle spalle di Frey. Al 69' Borriello pareggia i conti. La Juve colpisce un palo con Giovinco. Juventus furiosa per l'arbitraggio. - Mezzo passo falso della. Allo Stadium i bianconeri pareggiano 1-1 cole non approfittano della sconfitta dellacol. I gol tutti nella ripresa. Al 54'raccoglie un cross die, grazie a una deviazione di, mette la palla alle spalle di. Al 69'pareggia i conti. La Juve colpisce un palo confuriosa per l'arbitraggio.

LA PARTITA Juventus-Genoa non è certo finita al 93'. Dopo il fallo di mano in area di Granqvist all'ultimo minuto, infatti, le polemiche sull'arbitraggio della partita continueranno sicuramente nei prossimi giorni. In realtà gli episodi dubbi (ad onor del vero delle certezze) sono almeno tre: un rigore non dato al Genoa nel primo tempo e due ai bianconeri nella ripresa. Episodi clamorosi, che hanno sicuramente segnato il match e che hanno mandato su tutte le furie Conte & Co.



La partita, del resto, era importante e, dopo il passo falso della Lazio col Chievo, poteva essere l'occasione giusta per allungare sulle inseguitrici. Niente da fare però. Per la fuga dei bianconeri occorre aspettare ancora. Un mezzo passo falso, per carità, non certo un dramma. I bianconeri però escono dalla sfida col Genoa con l'amaro in bocca, non solo per le polemiche. Nel primo tempo, infatti, il Genoa riesce a tener testa ai bianconeri, chiudendo tutti gli spazi utili. Ballardini mette in campo una squadra molto compatta e aggressiva, vogliosa di riscatto.



La Juve nei primi 45' fatica a trovare il ritmo giusto, fa girare palla lentamente e non riesce quasi mai a vincere i duelli personali e a puntare Frey in superiorità numerica. Gli attaccanti bianconeri giocano solo spalle alla porta e Vucinic non è in giornata: troppo nervoso, lento e irritante. Il montenegrino si fa notare soltanto per un fallo di mano in area su un calcio d'angolo del Genoa. Poi il secondo tempo. La Juve cambia pelle, alza il ritmo e costringe i Grifoni ad arretrare e a chiudersi. Vidal e Lichtsteiner duettano alla perfezione sulla destra e dopo dieci minuti la Juve passa.



Il Genoa però non molla, Ballardini cambia modulo e Borriello al 69' segna il classico gol dell'ex. Agli uomini di Conte però il pareggio non basta, ma quando tentano l'assalto finale si scontrano con il fischietto dell'arbitro Guida. In 15' i bianconeri si vedono negare due rigori. A fine partita Conte grida "vergogna", il triplice fischio non basta per chiudere il match.

LE PAGELLE Vidal 7: il periodo di stanca è passato. Il cileno è in ottime condizioni fisiche e mostra grande aggressività e qualità. Come biasimare Guardiola?



Pogba 5,5: il francesino si nasconde un po'. Merito anche di Ballardini, che riesce a ingabbiarlo e a tenerlo lontano dall'area



Vucinic 5: nervoso, lento e irritante. Giornata no



Granqvist 7: lo svedese fa innervosire Vucinic e, insieme a Moretti, alza un muro a difesa di Frey. Protagonista del match, anche con il fallo di mano all'ultimo minuto...



Borriello 7: quando un attaccante segna, smorza tutte le polemiche attorno a lui. Ballardini lo fa sedere in panchina. Lui si alza, entra, dà profondità alla squadra e firma il gol del pareggio



Immobile 5: forse patisce il fascino dell'avversario e scompare dal campo...



IL TABELLINO JUVENTUS-GENOA 1-1 Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Caceres 6; Lichtsteiner 6,5, Vidal 7, Pogba 5,5, Marchisio 6 (37' st Beltrame 6), De Ceglie 6 (27' st Giaccherini 6); Vucinic 5, Quagliarella 5,5 (24' st Giovinco 6,5). A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Isla, Marrone, Padoin. All.: Conte Genoa (3-5-2): Frey 6,5; Granqvist 7, Manfredini 5,5 (21' st Rossi 6), Moretti 6,5; Pisano 5,5, Kucka 6,5, Matuzalem 6, Olivera 5,5 (14' st Bertolacci 5,5), Antonelli 6; Immobile 5 (14' st Borriello 7), Floro Flores 5,5. A disp.: Tzorvas, Donnarumma, Sampirisi, Nadarevic, Tozser, Jorquera. All.: Ballardini Aribitro: Guida

Marcatori: 9' st Quagliarella (J), 23' st Borriello (G)

Ammoniti: Granqvist, Matuzalem, Borriello, Antonelli (G); Lichtsteiner, Vucinic (J) Espulsi: -



STEFANO RONCHI