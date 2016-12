Juventus, Anelka arrivato a Torino

foto SportMediaset 20:34 - Anelka con la maglia della Juventus? Questione di ore. L'attaccante francese è partito infatti da Parigi con un volo privato ed è atterrato a Torino in serata. L'attaccante francese non sarà, come confermato da Paratici, presente allo Juventus Stadium per assistere alla gara dei suoi futuri compagni contro il Genoa. Il bomber si sottoporrà invece domenica alle visite mediche, in attesa del transfer della Fifa e della firma ufficiale. con la maglia della? Questione di ore. L'attaccante francese è partito infatti da Parigi con un volo privato ed è atterrato. L'attaccante francesenon sarà, come confermato da Paratici, presente allo Juventus Stadium per assistere alla gara dei suoi futuri compagni contro il. Il bomber si sottoporrà invece domenica alle visite mediche, in attesa del transfer della Fifa e della firma ufficiale.

Appena arrivato a Torino, Anelka ha spiegato: "Sono felice di essere qui". Sul francese ha parlato anche Marotta: "Definiamolo un rinforzo ponte. Non ci nascondiamo dietro a un dito: la condizione fisica non è eccellente, lo sappiamo. Si metterà a disposizione in un reparto dove Giovinco e Vucinic giocano con più continuità. Sarà Conte a valutare. Abbiamo fatto a luglio gli acquisti importanti, adesso rischiavamo di spendere male, dobbiamo essere razionali".