Roma, Zeman alza la voce: "Ci servono regole scritte"

- Dopo le recenti dichiarazioni di battaglia da parte di, in casail clima non è dei più tranquilli e lo riporta anchein conferenza stampa: "Nell'intervista ha detto cose inopportune. Ha perso il posto per i problemi fisici e poi perchéha un rendimento che mi soddisfa". Prima dell'olandese però il boemo ha discusso con tanti altri: "Sì, succede così quando non si hanno regole scritte. La società dovrebbe farle".

Prima di parlare di un ambiente surriscaldato a Trigoria il tecnico della Roma ha chiarito la situazione attaccanti: "Per me sono sufficienti quelli che ho più Pjanic e Lopez, non arriverà nessun'altro. Torosidis? Ha giocato fino all'altro giorno e quindi è a disposizione".

Superato il momento "tecnico" l'attenzione si è spostata sui comportamenti dei tesserati giallorossi con particolare riferimento alle parole di Stekelenburg che ha definito "inutile" l'ingaggio di Goiocechea. "Le parole di Maarten sono state inopportune - ha subito spiegato Zeman -, ci sono tante cose sbagliate nelle sue dichiarazioni. Lui è stato fuori un mese dopo la partita di Parma e in quel mese Goicoechea mi ha convinto. Il problema è che c'è poca disciplina in questa squadra e dove manca quella non si può parlare di gruppo. Anche ieri sono usciti dei servizi su fatti accaduti a porte chiuse, non va bene".

Dall'estate scorsa a oggi però si sono susseguiti gli "scontri" tra il tecnico e i giocatori, da De Rossi a Marquinho: "Ho discusso con tutti - replica subito Zeman -. Sono qui per migliorare e se qualcuno non lo convinco, provo a convincerlo. Noi purtroppo non abbiamo regole e quindi succede quello che succede. Ci manca un regolamento scritto e ne ho già parlato con la società. Penso che sia una cosa che andrebbe fatta". Infine, gli auguri a Mourinho per i suoi 50 anni: ''Faccio gli auguri a Mourinho, rappresenta un tipo di allenatore. Ha vinto tanto, per me nella storia del calcio rimane più il personaggio".



DESTRO, INTERVENTO RIUSCITO E DUE MESI DI STOP

Presso la casa di cura Villa Margherita, Mattia Destro è stato operato dal professor Giuliano Cerulli, alla presenza del dottor Francesco Colautti, di meniscectomia selettiva parziale per lesione acuta del corpo e corno posteriore del menisco esterno. L'intervento, durato 20 minuti, è perfettamente riuscito. La prognosi è di circa 8 settimane.