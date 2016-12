Inter, Stramaccioni: "Torino? Vietato sbagliare"

- L'Inter arriva da due partite toste con la Roma e contro il Torino l'obiettivo è quello di tornare a vincere. "Incontriamo una squadra che sta bene. E' una partita che non possiamo e che non vogliamo sbagliare, è importantissima per continuare la nostra rincorsa alla zona Champions, ma non ho mai parlato di vincere un titolo, non ci ho mai pensato",ha detto. Torna Cassano: "Giocheremo con due attaccanti, non so se uno sarà lui".

"Fino al fischio finale dell'ultima partita daremo tutto per raggiungere quest'obiettivo. Lo scudetto? Non ci ho mai pensato, siamo lontani dal primo posto adesso, ma era sbagliato anche pensarci prima. Dobbiamo fare un passo alla volta".

Stra ha incontrato il presidente Moratti per parlare di mercato: "Vogliamo entrambi far crescere l'Inter e migliorarla, da qui al 31 gennaio ho piena fiducia in lui e nei nostri direttori. L'obiettivo è migliorare la squadra. Per quanto riguarda le entrate, per migliorarla servono calciatori di un livello importante vista la base. Non mi servono calciatori che facciano numero, se deve arrivare qualcuno deve essere di livello superiore. E allo stesso tempo qualsiasi ipotesi di eventuali cessioni dolorose per me è collegata attorno all'arrivo di qualche calciatore importante che migliori l'Inter. Questo è il pensiero mio e del presidente".

Vuol dire che Coutinho e Alvarez sono ormai in partenza? "Le ho etichettate come dolorose perché sono calciatori che hanno iniziato con noi il progetto, e questo vale anche per Wesley al di là di come è andata. Parlo di dolorose quando mi riferisco a calciatori sui quali lavoravo, lavoro. L'1 febbraio, a prescindere dai calciatori che ho a disposizione, daremo il massimo per arrivare in Champions. Potrei anche dire che è meglio un regista, ma se non lo individuo, se non lo trovo adesso, o anche perché la finestra invernale è difficile, è tutto astratto. A malincuore potrei anche rinunciare ad un calciatore, a patto che arrivi un calciatore che aiuti la squadra".

Su Livaja: "Ho sempre creduto in lui, lo cederò soltanto se riconoscerò che ne vale la pena, perché lui a differenza degli altri ha dimostrato di poter giocare benissimo in Serie A".

Certo che con Milito sarebbe tutto un po' più facile... "L'assenza di Milito è importante, ma spero che rientri a breve. Come caratteristiche penso che non torneremo sul mercato per un attaccante".

Tornando al campo, Stramaccioni è soddisfatto di quello che ha visto nel doppio confronto con la Roma: "Sono state due partite a viso aperto, mercoledì potevamo anche trovare il pareggio. Le nostre assenze in attacco si sono fatte sentire, soprattutto nei secondi tempi qualcosina c'è mancata, considerando comunque che chi ha giocato ha fatto bene. Ritrovo un'Inter compatta, perché abbiamo saputo comunque reagire. Non ho mai parlato di assenze, ma ci sono dei calciatori più o meno chiave per trovare un'identità. In questa stagione spesso sono mancati alcuni calciatori chiave, si può ritardare una crescita collettiva ma abbiamo una nostra identità. Ora continuiamo a lavorare per questo nostro progetto, nato quest'estate. Nel calcio forse non esiste, ma chiedo del tempo ai miei calciatori per rendere al massimo".

I saluti a Sneijder: "Lo ringrazio ancora perché mi ha aiutato tantissimo, a lui posso soltanto dire grazie per ciò che ha fatto per me. Gli auguro tutto il bene, abbiamo parlato tanto sia alla Pinetina che fuori, e spero che faccia vedere tutte le sue qualità. Tutti i compagni avevano e hanno un ottimo rapporto con lui".

Nel giorno del 50° compleanno di Mourinho, non sono mancati, infine, gli auguri al portoghese: "Da qui ai prossimi 100 anni sarà un punto di riferimento per tutti. Gli rifaccio gli auguri, visto che glieli ho già fatti via sms".