Stekelenburg, attacco frontale alla Roma

- La vittoria sull'innon è bastata a riportare serenità in casa, detronizzato dal ruolo di portiere titolare, si è sfogato con la stampa del suo paese: "Zeman? Non ho mai capito perché non sia più titolare. Non so su cosa dovrei lavorare per migliorare, anzi credo sia il mister a dovermi dire qualcosa. Inoltre ho trovato inutile l'acquisto di Goicoechea ad agosto. Con Lobont e io c'era bisogno di un terzo?".

L'invettiva, soprattutto nei confronti del tecnico boemo, non passerà inosservata: "Non so perché ho perso la sua fiducia e non sono mai andato a parlare da lui - ha detto Steke a 'sport-promotion.zl' -. Certe situazioni non possono cambiare". Poi un salto a ritroso per capire i motivi delle esclusioni: "Prima di giocare con l'Inter, l'ultima partita che avevo fatto è stata l'11 dicembre in coppa contro l'Atalanta. Sei settimane fuori sono tante ma se si considera che dal 31 ottobre sono stato in porta solo due volte posso tranquillamente dire di aver fatto abbastanza bene".

Il momento no Stekelenburg è infatti iniziato proprio il 31 ottobre nella trasferta di Parma: "Ho avuto un problema al nervo dello stinco che mi impediva di spingere con la gamba e questo per un portiere è una cosa piuttosto importante. Così nell'intervallo Goicoechea ha preso il mio posto. Mi aspettavo di tornare titolare dopo aver giocato bene contro l'Atalanta, ma non è successo". Non manca una tirata d'orecchie alla difesa per il gol subito dall'Inter mercoledì: "I nostri difensori non sono stati attenti e io mi sono dovuto tuffare per fare un ultimo tentativo di raggiungere la palla prima di Palacio. Ma i difensori avrebbero dovuto fermare Palacio. Peccato, perché sarebbe stato un buon risultato il 2-0 in vista del ritorno a Milano"

Una gara a cui comunque difficilmente il portiere ex Ajax parteciperà: "Tanto tempo fa sono diventato portiere per parare e non per stare in panchina. Devo cominciare a pensare anche al futuro".