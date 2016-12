Kakà salda il conto con il fisco italiano

foto SportMediaset 23:20 - In attesa di capire se Milan e Real Madrid riusciranno a trovare l'intesa per un suo ritorno in rossonero, Kakà ha chiuso un accordo con il fisco italiano per oltre 2 milioni di euro. La contestazione sarebbe legata a contratti pubblicitari e, secondo quanto riportato dall'anticipazione del settimanale 'L'Espresso', il brasiliano "si è impegnato a firmare una transazione con l'indicazione specifica che non si desse notizia dell'accordo". - In attesa di capire seriusciranno a trovare l'intesa per un suo ritorno in rossonero,ha chiuso un accordo con ilper oltre. La contestazione sarebbe legata a contratti pubblicitari e, secondo quanto riportato dall'anticipazione del settimanale 'L'Espresso', il brasiliano "si è impegnato a firmare una transazione con l'indicazione specifica che non si desse notizia dell'accordo".

L'infortunio fiscale di Kakà sarebbe nato con l'interposizione di una società nei contratti di pubblicità, grazie alla quale il brasiliano (i cui interessi vengono curati dal padre Bosco) pagava il 27 per cento di aliquota invece del 43 per cento previsto per i redditi di una persona fisica che guadagni oltre i 75mila euro. "L'Agenzia delle Entrate - sostiene L'Espresso - sta lavorando su diversi altri casi di calciatori stranieri che giocano o hanno giocato in Italia".