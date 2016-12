I senatori del Real Madrid: "Via Mourinho!"

- Giovedì l'indiscrezione di Marca:. Alle 13 la risposta del presidente in una conferenza stampa d'urgenza:Nel pranzo coi capitani non c'è stato alcun ultimatum sull'allenatore,e nessuno dei 4 partecipanti ha parlato con la stampa. Chiedo un'immediata smentita della notizia".

"Chiedo la smentita- continua il presidente- perché ricorrere ad una falsità per destabilizzare il club, la società, l'allenatore e dei giocatori per raggiungere un obiettivo mediatico è di una gravità inaudita".

Intanto, dopo le parole di Florentino Perez, sono arrivate quelle dei due presunti accusatori, Iker Casillas e Sergio Ramos, che in un comunicato congiunto hanno voluto fare alcune precisazioni, divise in quattro punti:

1 - Nella riunione di martedì con presidente e amministratore delegato del club non è stato posto alcun ultimatum nei confronti del nostro allenatore

2 - Come capitani ci rifiutiamo di vedere usati i nostri nomi per dare false informazioni

3 - Vogliamo dimostrare il nostro sostegno al nostro allenatore José Mourinho, a cui si deve il massimo rispetto

4 - Vogliamo ribadire a tutto il Real Madrid che solo attraverso l'unità di tutti possiamo vincere le sfide della stagione