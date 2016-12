Follia Hazard in Coppa di Lega: calcio a un raccattapalle

foto SportMediaset Correlati Follia Hazard: le foto dell'aggressione 15:35 - Brutto episodio nella semifinale della Coppa di Lega inglese tra Swansea e Chelsea, finita 0-0 e con la qualificazione dei gallesi. Al 33' del secondo tempo il belga dei Blues Eden Hazard è stato espulso per aver aggredito, e colpito con un calcio, un raccattapalle che stava ritardando l'ingresso del pallone in campo. Il ragazzo è finito a terra visibilmente dolorante e il calciatore è stato immediatamente cacciato dal campo. Lo Swansea giocava in casa e aveva vinto all'andata per 2-0, così Hazard, con soli 12 minuti a disposizione per tentare di arrivare almeno ai supplementari, si è irritato per il comportamento del "ball boy", che cercava di perdere tempo e lo ha colpito. Il Chelsea, su Twitter, ha immediatamente stigmatizzato il comportamento del suo giocatore. - Brutto episodio nella semifinale dellatra Swansea e Chelsea, finita 0-0 e con la qualificazione dei gallesi. Al 33' del secondo tempo il belga dei Bluesè stato espulso per aver aggredito, e colpito con un calcio, un raccattapalle che stava ritardando l'ingresso del pallone in campo. Il ragazzo è finito a terra visibilmente dolorante e il calciatore è stato immediatamente cacciato dal campo. Logiocava in casa e aveva vinto all'andata per 2-0, così Hazard, con soli 12 minuti a disposizione per tentare di arrivare almeno ai supplementari, si è irritato per il comportamento del "ball boy", che cercava di perdere tempo e lo ha colpito. Il, su Twitter, ha immediatamente stigmatizzato il comportamento del suo giocatore.

Le scuse di Hazard In mattinata sono arrivate le scuse del giocatore dei blues: “Il racattapalle ha messo tutto il suo corpo per proteggere il pallone, mentre io stavo solo cercando di calciare la palla. Pensavo di averla colpita e non di aver preso il ragazzo. Chiedo scusa per quel che ho fatto. Negli spogliatoi l’ho incontrato e abbiamo parlato un po’ e mi sono scusato direttamente con lui. Ora spero sia finita”. Hazard, per l'espulsione diretta, avrà tre giornate di squalifica ma la Federazione potrebbe acuire la pena. Lo stop potrebbe allungarsi fino a 5 incontri.