Figc, Baggio: "Lascio il settore tecnico"

annuncia il divorzio dallae lo fa lamentando di non esser stato messo nelle condizioni di lavorare come presidente del settore tecnico. "Non mi è stato consentito di svolgere il ruolo che mi è stato affidato, non sono disposto ad andare avanti". ''Non ci tengo alle poltrone - ha detto -. Il mio programma di 900 pagine, presentato a novembre 2011, è rimasto lettera morta, e ne traggo le conseguenze".

"Il mio non è un addio definitivo al calcio", ha concluso Baggio nell'intervista rilasciata al Tg1.

LA REPLICA DI ABETE

''Roberto Baggio è una persona di grande qualità, come uomo e come tratti. Ma non sentiva come suo quel ruolo dirigenziale: non lo gratificava"'. Così Giancarlo Abete commenta l'addio dell'ex campione alla presidenza del settore tecnico Figc. ''Non sono sorpreso dal suo annuncio - spiega all'Ansa il presidente federale, da Ginevra - Me lo aveva anticipato. Per i suoi impegni internazionali e perché non si sentiva gratificato, non ha mai avuto la possibilità di dedicare molto tempo alla sua attività''.