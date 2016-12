Buffon: "Sempre solo la Juve"

foto SportMediaset 16:12 - Buffon ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Juve fino al 2015. Lo annuncia il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli: "Buffon rimarrà con noi altre due stagioni, fa parte del Gotha dei grandissimi della Juve e c'è stata la ferma volontà di proseguire insieme questo percorso". Il numero uno bianconero è felice della scelta: "Non ho mai preso in considerazione nessun'altra squadra, la Juve è uno stile di vita."





Ci ha pensato il presidente Angelli ad annunciare il prolungamento del contratto di Buffon e ha voluto esaltarne le qualità: "Gigi è il capitano della Juve e della Nazionale. Tra di noi è bastato uno sguardo per decidere - ha rivelato il presidente -. La Juve è casa sua. Lui ha dimostrato di essere un campione in campo e fuori. Quello che lo costraddistingue è la capacità di essere leader". Andrea Agnelli fa poi una richiesta particolare per premiare la sua carriera: "Merita il Pallone d'Oro, spero che sia lui a riportarlo in italia".



"Ricordo nitido del primo giorno alla Juve, sono stato catapultato dal Parma alla Juve. Primo timore era capire se fossi adeguato a questa società", così Buffon dopo il rinnovo ricorda i primi giorni in bianconero. Il portiere svela poi un retroscena riguardo al contratto: "Il rinnovo di un anno era una mia proposta, volevo in tutto e per tutto rendere la Juve libera - prosegue il capitano -. Un giocatore con la mia carriera è giusto che giochi fino a quando è in condizione di poter esprimere il proprio valore e i propri livelli. Abbiamo valutato questa soluzione, ma una società come la Juve programma e non improvvisa, nei prossimi due anni non dovranno cercare un altro portiere".



Buffon non ha voluto esprimersi riguardo al futuro, a quello che lo aspetterà una volta che avrà concluso la sua carriera da giocatore: "Vivo alla giornata. Tra un anno e mezzo ci sarà il Mondiale, tra tre e mezzo l'Europeo e posso arrivarci come ora. Dopo il 2015 vedremo, di certo so che mi mancherà da morire lo spogliatoio". L'estremo difensore della Juve sa di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: " I miei errori suscitano sempre grande scalpore e da lì capisco la stima che c'è in me". "I tifosi sono stati fondamentali per la mia scelta - prosegue Buffon -, però quotidianamente vedo compagni e staff e se rapporto con loro non era di grande stima non sarei rimasto qui tanto tempo". Il portiere della Nazionale ha parlato di chi potrebbe essere il suo erede: "Ce ne sono tanti e tutti molto bravi. Leali è quello che ho visto anche in allenamento, penso abbia le possibilità per scrivere la storia del ruolo. Anche Perin fa cose eccezionali".



Ha ereditato la fascia da Alex Del Piero, un grande onore per Buffon: " E' stata una gioia ma anche una responsabilità. L'ho sentito Alex, ha mostrato di avere dei veri sentimenti nei miei confronti. Non posso parlare della situazione che riguardava il suo rinnovo, perché non conosco la situazione riguardante il suo addio alla Juve". Il numero uno chiude la conferenza ringraziando" il Dottor Umberto e Marcello Lippi, due persone che fortemente mi hanno voluto qui alla Juventus", inoltre "in questi due anni spero di vincere quello che non ho vinto finora".