Coppa Italia, Stramaccioni: "Andiamo a Roma per vincere"

foto SportMediaset 19:14 - Roma-Inter, atto secondo. L'andata della semifinale di Coppa Italia riporta Stramaccioni all'Olimpico dopo il pari di domenica: "Vogliamo onorare questa partita, per questo andrà in campo un'Inter che vuole vincere e lotterà per farlo. Cercherò di mettere la migliore formazione possibile - spiega il tecnico -. Credo che la Roma giocherà per 8/11 con i giocatori di due giorni fa: è una gara dove non si fa turnover. Alvarez? Partirà dalla panchina". , atto secondo. L'andata della semifinale diriportaall'Olimpico dopo il pari di domenica: "Vogliamo onorare questa partita, per questo andrà in campo un'Inter che vuole vincere e lotterà per farlo. Cercherò di mettere la migliore formazione possibile - spiega il tecnico -. Credo che la Roma giocherà per 8/11 con i giocatori di due giorni fa: è una gara dove non si fa turnover. Alvarez? Partirà dalla panchina".

"Fin dall'inizio della stagione abbiamo chiarito che per noi ogni competizione era importante. Adesso siamo arrivati fin qui, vogliamo onorare questa semifinale" ha proseguito Stramaccioni. L'allenatore poi si sofferma sull'analisi della gara: "Mi aspetto una partita a viso aperto, come quella di campionato, perché con la Roma - da un punto di vista tattico - è sempre una gara spregiudicata. Abbiamo dimostrato domenica di volercela giocare e lo faremo, anche se abbiamo delle defezioni in attacco. Alvarez? Ho voluto fosse qui perché si allenasse due giorni in gruppo. Domani valuterò se utilizzarlo, ma sicuramente partirà dalla panchina".