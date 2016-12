Napoli, Cavani: "Capitano? Un giorno forse"

accarezza l'idea di diventare capitano del: "Un giorno, in futuro non si sa. Io voglio lasciare un segno qui. Ma per ora la nostra unica guida è Paolo, è troppo importante. Nei gesti dimostra alla squadra che è lui il capitano". L'uruguaiano poi ricorda il gol azzurro a cui più è legato: "Quello allaperché ci ha portato a vincere un trofeo, che è quello per cui lavoriamo".

Tra i gol segnati in serie A, invece, è duro scegliere: "Non saprei proprio". A chi gli chiede come non montarsi la testa dopo il successo, Cavani risponde tranquillo: "Cerco sempre di ricordare chi sono, da dove vengo. Faccio quello che amo, che sognavo fin da piccolo. Mi serve per ricordarmi di non diventare una persona finta".

Il Matador poi rilancia la sfida scudetto: "Possiamo vincere con qualsiasi squadra. Forse qualche volta ci è mancata un po' di concentrazione, di voglia di vincere: senza si fanno errori gratuiti. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta". Infine, ecco cosa ne pensa del possibile arrivo di campioni come Drogba e Kakà: "Mi darebbe lo stimolo per giocarci contro, darebbero più forza a questo campionato".