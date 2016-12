Samp: è morto il presidente Riccardo Garrone

Riccardo Garrone aveva prelevato il club nel gennaio del 2002 da Enrico Mantovani. L'imprenditore, che fra un paio di giorni avrebbe compiuto il suo 77°compleanno, ha sei figli. Riccardo Garrone ha assunto la guida di Erg - azienda costituita nel 1938 dal padre - nel 1963 ed è rimasto presidente fino al 2003, anno in cui è subentrato Edoardo. Dal gennaio del 2005 ricopre la carica di presidente della Fondazione Garrone che promuove le attività culturali e scientifiche. E' stato anche presidente del Banco San Giorgio dall'aprile del 2000 all'ottobre del 2012. Ha ricoperto anche cariche in Confindustria. Nel 1993 è stato nominato Cavaliere del lavoro.

Al suo periodo blucerchiato va fatta risalire anche la seconda promozione, dalla B alla A, che la Sampdoria ha portato a termine nel giugno 2012 attraverso i playoff. Fu proprio Garrone a portare a Marassi il nuovo idolo Antonio Cassano nell'agosto 2007. Il rapporto padre-figlio si deteriorò nel 2010 a causa di una lite nello spogliatoio, anche se col tempo lo strappo venne ricucito in modo civile.

Immediato il cordoglio di tutto il mondo del calcio, a partire dai grandi club di Serie A, con Juventus, Inter e Milan in testa.

CASSANO: "TI VORRO' BENE PER SEMPRE"

"Un dolore straziante, oggi è uno dei giorni più brutti e tristi della mia vita. Rimarrai per sempre nel mio cuore e ti vorrò bene per sempre". Antonio Cassano ha voluto ricordare così, con poche e semplici parole, Riccardo Garrone, presidente della Sampdoria con il quale è stato protagonista di gesti di amore e odio, scomparso all'età di 76 anni.

LA SAMPDORIA: "CIAO E GRAZIE, PRESIDENTE"

La Sampdoria ha salutato con questo messaggio sul suo sito il presidente Garrone: ""Mai una squadra di calcio". Al padre Edoardo rispose di sì. Fu quella, forse, una delle poche promesse non mantenute in quasi settantasette anni di vita. Li avrebbe compiuti dopodomani, il 23 gennaio, e invece, Riccardo Garrone si è spento questa sera. Si è spento da sampdoriano, prima tiepido, com'era da bambino, poi accanito, com'era divenuto dall'inverno del 2002 e lo era rimasto, fino all'ultimo respiro. La nostra squadra è un fatto di pelle, di cuore, e al Presidente era entrata dentro presto, molto presto. Dal primo giorno di quasi undici stagioni alla guida blucerchiata. S'impegnò per una parola data, da galantuomo qual era. S'impegnò in prima persona per salvare la Sampdoria da una fine certa, per provare a rifarla grande. Ci riuscì, riportandola in A al primo colpo, in Europa, in Champions League. Poi - come in ogni grande passione che si rispetti - non mancarono le delusioni, ferite ancora aperte, che resero più dura la lotta contro la malattia. Ma non fiaccarono l'animo del Presidente, il secondo nella storia per longevità e traguardi dopo l'altro numero uno che accompagnò nei suoi trionfi con tre lettere in fila cucite sul petto in stampatello. Uomo riservato, marito, padre, nonno. Uomo pubblico, imprenditore, industriale, dirigente sportivo. Noi vogliamo ricordarlo semplicemente così, sotto la Sud. Con la sciarpa al collo e le braccia al cielo. Vogliamo ricordarlo da sampdoriano. E da sampdoriani ringraziarlo. Ciao e grazie, Presidente".

MAROTTA: "GARRONE FONDAMENTALE PER CASSANO"

"Fu indispensabile nella gestione di Cassano, Garrone era una persona saggia e ricca di valori". L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ricorda così il presidente della Sampdoria Riccardo Garrone morto lunedì sera. "Era un imprenditore di successo e per me un punto di riferimento, lo ricorderò sempre. Se sono alla Juventus lo devo anche a lui". Marotta fu il primo direttore sportivo della Samp di Garrone: "Anche se negli ultimi mesi non ci sentivamo spesso, ho perso un punto di riferimento e lo rimpiangerò sempre".

IACHINI: "FELICE DI AVERGLI DATO LA A"

E' commosso Beppe Iachini, ex allenatore blucerchiato, autore del ritorno in serie A della Sampdoria. "Ho un grande ricordo del presidente - ha detto Iachini - è stato una persona e un presidente straordinario. E sono felice di avergli dato la soddisfazione di rivedere la Samp in serie A, lì dove voleva che fosse". Ricorda, Iachini, che pochi giorni dopo il suo arrivo a Bogliasco, con una Sampdoria in serie B e malconcia, "Riccardo Garrone venne al campo di allenamento e mi disse 'Mister, siamo nelle tue mani'. I primi cinque mesi furono durissimi ma lui era sempre con noi, sempre al campo. Poi ce l'abbiamo fatta: e ricordo le sue parole durante la cena della promozione. Era commosso e sono commosso anche io".

BUFFON: "LO STIMAVO SENZA CONOSCERLO"

"Il calcio purtroppo perde una figura positiva, realmente uno dei pochi personaggi del panorama calcistico che stimavo, pur non conoscendolo". Gigi Buffon ricorda così Riccardo Garrone, presidente della Sampdoria, scomparso questa sera. "Era molto simile a Mantovani per educazione e correttezza - scrive il portiere della Juventus sul suo profilo Facebook -, il vero aristocratico nel senso nobile della parola. Alla sua famiglia vanno le mie più sincere condoglianze".

FLACHI: "MI PERDONO' CON UN ABBRACCIO"

Anche l'ex attaccante della Samp, Francesco Flachi, ha espresso a 'Radio Sportiva' il suo cordoglio per la morte del presidente Garrone: "Il calcio italiano perde un grande uomo, trasparente, leale, e semplice. Per noi è stato un padre di famiglia. Era una gran bella persona, che ci mancherà. Non amava apparire proprio per la sua semplicità; aveva però dei grandi valori, e difficilmente sbagliava una parola detta. Racconto un aneddoto: dopo il mio problema a Genova, per due anni non si fece sentire, come una punizione da padre in figlio. Poi, passato del tempo, mi tornò ad abbracciare, come a farmi capire che io avevo sbagliato ma che mi perdonava. Lui e Mantovani hanno fatto la storia della Sampdoria".

I TIFOSI: "PRESIDENTE, SEGUICI DAL TERZO ANELLO"

''Presidente, facci il favore: seguici anche dal terzo anello''. Ci sono lacrime sul web per Riccardo Garrone. I tifosi blucerchiati, ma anche supporter del Napoli, della Roma e del Milan, persino qualche genoano, scrivono sui siti del dolore per la morte del presidente blucerchiato. ''Grande Duccio (il soprannome di Riccardo) ci hai portato in alto e ti sarò sempre grato'', ma anche ''Ciao Presidente. Salutami Paolo (Mantovani, ndr) e seguici anche dal terzo anello'' e ''Abbiamo gioito con te, ci siamo irritati con te ma nel momento dell'addio ti diciamo solo grazie gentiluomo di antico stampo''. Un tifoso della Roma: ''Vi ha salvato dal fallimento. Auguro alla Samp di fare sempre bene'' e anche ''Grazie presidente per tutto quello che hai fatto per noi''. Il rapporto tra la Gradinata sud e la presidenza blucerchiata non è mai stato idilliaco, ma in questo momento i tifosi sono tristi e salutano il loro presidente. ''Qualunque cosa si dica, non ci fossi stato tu, chissà dove staremmo. Grazie'' e anche ''Grazie per dieci anni fa. Proteggila''. I tifosi non dimenticheranno Riccardo Garrone: ''Grazie, per tutte le esultanze e per tutte le lacrime. Sei stato parte di una splendida storia. E probabilmente, non fossi arrivato tu, chissà se esisterebbe ancora la Sampdoria, chissà se ci saremmo tutti noi''.

IL CORDOGLIO DEI TIFOSI DEL GENOA

Con un comunicato ufficiale la tifoseria organizzata del Genoa ha voluto ricordare il presidente della Sampdoria, Riccardo Garrone. ''Il Presidente Leonardo Berogno e tutto il Direttivo dell'Associazione club Genoani esprimono il proprio cordoglio per la dipartita del presidente della Uc Sampdoria Dott. Riccardo Garrone e porgono le più sentite condoglianze alla famiglia''.

IL SINDACO DI GENOVA: "AVEVA GRANDE VOGLIA DI FARE"

"Ho avuto, da sindaco, il piacere di conoscere Riccardo Garrone di cui ho potuto apprezzare la grande disponibilità a collaborare al bene della città, la cortesia e la voglia di fare con inventiva e senza pregiudizi". Così il sindaco di Genova Marco Doria ricorda Riccardo Garrone. "Ha guidato una grande impresa familiare che ha rivestito e riveste una rilevante importanza nella storia e nella realtà di Genova. Ha contribuito alla vita sportiva della città e, anche attraverso la Fondazione Garrone, alla promozione della cultura. Esprimo il cordoglio della Civica Amministrazione e mio personale unendomi al dolore dei familiari".