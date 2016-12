Serie A, Stendardo salva l'Atalanta: 1-1 col Cagliari

- La crisi, in difficoltà dopo una lunga serie di risultati negativi, si interrompe contro il. I nerazzurri, sotto dopo appena due minuti a causa di unasu cross di Sau, riescono infatti a raddrizzare la partita nella ripresa grazie ae strappano almeno un punticino nonostante 15 minuti giocati in inferiorità numerica per l'espulsione di Giorgi. L'Atalanta mantiene 6 punti sulla zona salvezza.

Consigli 6; Ferri 6, Stendardo 6,5, Canini 5,5, Brivio 5,5; Giorgi 6, Cigarini 6,5, Biondini 5,5 (27' st Cazzola 6); Moralez 4,5 (9' st Parra 6), Bonaventura 6; Denis 5 (47' st Radovanovic sv). A disp.: Polito, Frezzolini, Troisi, Milesi, Scozzarella, Matheu, F. Pinto, De Luca. All.: Colantuono 5,5Agazzi 6,5; Pisano 6, Rossettini 6, Astori 6,5, Avelar 6; Dessena 6, Conti 6, Ekdal 6,5 (38' st T. Ribeiro sv); Nainggolan 6,5; Ibarbo 7, Sau 7 (24' st Pinilla 6). A disp.: Avramov, Perico, Murru, Casarini, Del Fabro. All.: Pulga 6,5: Tagliavento: 2' aut. Canini (C), 12' st Stendardo (A): Denis (A), Ekdal, Avelar (C): 34' st Giorgi (A), per doppia ammonizione





LA CRONACA MINUTO PER MINUTO