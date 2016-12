Crisi nera per il Genoa: il Catania passa a Marassi

foto SportMediaset 17:14 - Non accenna a fermarsi la crisi di gioco e risultati del Genoa di Delneri. I rossoblù, sempre terz'ultimi in classifica, perdono in casa anche contro il Catania di Maran che con un gol per tempo sbanca Marassi 0-2. Etnei subito in vantaggio al 3' con Bergessio ben assistito da Gomez. La reazione genoana è guidata da Borriello ma il pareggio non arriva e all'86' Barrientos chiude i giochi. Contestazione pesante al presidente del Genoa, Preziosi. - Non accenna a fermarsi la crisi di gioco e risultati deldi Delneri. I rossoblù, sempre terz'ultimi in classifica, perdono in casa anche contro ildi Maran che con un gol per tempo sbanca Marassi. Etnei subito in vantaggio al 3' conben assistito da Gomez. La reazione genoana è guidata da Borriello ma il pareggio non arriva e all'86'chiude i giochi. Contestazione pesante al presidente del Genoa, Preziosi.

IL TABELLINO GENOA-CATANIA 0-2

GENOA (4-4-2): Frey 6, Sampirisi 5 (4' st Rossi 6), Granqvist 6, Manfredini 6, Moretti 6, Olivera 5.5 (11' st Floro Flores 5), Matuzalem 6.5, Kucka 5.5, Antonelli 5, Immobile 5.5 (25' st Nadarevic sv), Borriello 5.5. A disp.: Donnarumma, Zima, Bovo, Said, Bertolacci. All.: Del Neri 5

CATANIA (4-3-1-2): Andujar 6, Alvarez 6, Bellusci 6.5, Spolli 6.5, Capuano 6, Izco 6.5, Castro 6.5, Paglialunga 6.5 (22’ st Biagianti 6), Barrientos 7, Gomez 7 (34’ st Ricchiuti sv), Bergessio 7. A disp.: Frison, Terraciano, Potenza, Rolin, Augustyn, Keko, Salifu, Doukara. All.: Maran 7

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 3' Bergessio, 41' st Barrientos

Ammoniti: Matuzalem (G); Bergessio (C)

Espulsi: nessuno