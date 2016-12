Chievo-Parma decisa dalle punte: finisce 1-1

foto SportMediaset 17:09 - Un gol per tempo e Chievo-Parma finisce 1-1. Allo stadio Bentegodi partono meglio i padroni di casa che però non riescono a capitalizzare due buone occasioni con Thereau, così è Belfodil a sorprendere Puggioni al 40'. Nella ripresa il Parma si abbassa e il Chievo trova la forza per pareggiare: Paloschi, partito sul filo del fuorigioco, segna di testa. Nel finale bravo Mirante su Thereau e Andreolli. Il Chievo sale a 25 punti, Parma a quota 31. - Un gol per tempo efinisce. Allo stadio Bentegodi partono meglio i padroni di casa che però non riescono a capitalizzare due buone occasioni con, così èa sorprendere Puggioni al 40'. Nella ripresa il Parma si abbassa e il Chievo trova la forza per pareggiare:, partito sul filo del fuorigioco, segna di testa. Nel finale bravo Mirante su Thereau e Andreolli. Il Chievo sale a 25 punti, Parma a quota 31.

IL TABELLINO CHIEVO-PARMA 1-1

Chievo (3-5-2): Puggioni 5,5; Farkas 5,5, Dainelli 6, Andreolli 6; Sardo 6,5, Cofie 5, Guana 6 (28' st Rigoni M. 6), Rigoni L. 6, Jokic 5,5; Thereau 6,5 (37' st Moscardelli sv), Paloschi 6,5 (19' st Pellissier 5,5). A disp.: Squizzi, Provedel, Coulibaly, Vacek, Papp, Costa, Stoian. All.: Corini 6

Parma (3-5-2): Mirante 6; Zaccardo 6, Paletta 5,5, Lucarelli 6; Rosi 5,5, Marchionni 6 (34' st Acquah sv), Valdes 6, Parolo 6, Gobbi 5,5; Sansone 5,5 (26' st Amauri 6), Belfodil 6,5. A disp.: Pavarini, Bajza, MacEachen, Morrone, Santacroce, Palladino, Benalouane, Fideleff, Ninis, Pabon. All.: Donadoni 6

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 39' pt Belfodil, 10' st Paloschi

Ammoniti: Lucarelli e Sansone (P), Jokic e Rigoni L. (C)