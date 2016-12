Napoli, Mazzarri: "Potevamo chiuderla prima"

foto SportMediaset 17:42 - Il pareggio sul campo della Fiorentina non soddisfa Mazzarri, che vede la Juve scappare a +5: "C'è un po' di amarezza perché potevamo chiuderla. Siamo stati sfortunati ad andare sotto con quel gol balordo, volevamo vincere, qualcosina in più avremmo meritato". Il tecnico dei partenopei rimane però ottimista in vista del futuro: "Con questa sicurezza e organizzazione penso che in questo finale ci possiamo divertire...". - Il pareggio sul campo dellanon soddisfa, che vede lascappare a +5: "C'è un po' di amarezza perché potevamo chiuderla. Siamo stati sfortunati ad andare sotto con quel gol balordo, volevamo vincere, qualcosina in più avremmo meritato". Il tecnico dei partenopei rimane però ottimista in vista del: "Con questa sicurezza e organizzazione penso che in questo finale ci possiamo divertire...".

Mazzarri bacchetta Lorenzo Insigne: "Deve crescere ancora. Le due palle importanti sono capitate a lui. Doveva essere più convinto e fare gol. Lorenzo sta crescendo e anche velocemente, ma oggi in quell'occasione doveva far gol". Su Cavani: "Cosa vogliamo dire? Deve solo continuare così, parlatene voi...".



Il Matador, giunto alla centesima rete in Serie A, si accontenta del pareggio: "Sono soddisfatto per questo mio traguardo raggiunto. Il pari è un punto guadagnato, questo è un campionato difficile dove si può perdere o vincere contro tutti". Sul suo futuro: "Sono felice di stare a Napoli. Penso solo a giocare a dare il massimo e anche a fare gol per lasciare un segno in questa città che mi sta dando tanto".