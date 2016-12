La Lazio frena a Palermo: solo 2-2

- Finisce in pareggio il primo anticipo della 21.ma giornata di. Allo stadio Barberava sotto con il gol dial 12’ del primo tempo ma nella ripresa rimontano tra il 25’ e il 26’ grazie a. A cinque minuti dalla fine il definitivo 2-2 disu rigore. Annullato un gol regolare a Floccari sullo 0-1. Per laquindicesimo risultato utile consecutivo ma niente aggancio, momentaneo, alla Juve.

LA PARTITA

Gasperini sotto assedio aveva annunciato la formazione alla vigilia, Miccoli torna dal primo minuto come talismano. Dossena confermato a sinistra, Anselmo solo in panchina. Petkovic preferisce non rischiare Dias e Gonzalez per puntare su Ciani e Cana. Klose out, il compito di non farlo rimpiangere spetta a Floccari.

La partita inizia secondo copione. Il Palermo parte di corsa ma ci vuole ben altro per stordire la Lazio sorniona di questa stagione. Rios e Kurtic cercano di tenere sotto scacco la trequarti biancoceleste non accorgendosi di fare il gioco opposto: occupati a guardare Hernanes e Mauri, lasciano Ledesma libero di lanciare in rete Floccari. Il gol è un delizioso pallonetto di testa: beffati Ujkani, immobile, Aronica e Von Bergen, che se lo sono perso, e Gasperini, con cui l’attaccante si era lasciato amaramente a Genova. Messa la partita sui binari giusti, Petkovic esorta i suoi ad abbassare i ritmi senza rinunciare a giocare. Il Palermo affonda a sinistra ma gli unici pericoli arrivano dallo schema “palla a Miccoli”, Marchetti prima si supera sul suo destro, poi ringrazia Biava che libera l’area dopo un’azione personale del capitano rosanero. Il primo tempo si chiude tra le proteste del Palermo, che sfoga su Rocchi tutta la rabbia di un risultato che acuisce la crisi.

L’intervallo fa bene ai padroni di casa, che rientrano in campo con le idee un po’ più chiare. Nulla di trascendentale, ma quanto basta per costringere gli avversari a giocare venti metri più bassi. La Lazio accetta la situazione e difende, a volte in modo confusionario, per poi ripartire come nell’occasione del raddoppio di Floccari, annullato per fuorigioco inesistente. Il mancato colpo del ko galvanizza il Palermo che in un minuto trova la forza addirittura di ribaltare la partita. Gol simili, arrivati con fin troppa facilità: per Rios e Dybala si avvera il sogno di salvare la panchina di Gasperini. Sotto shock, la Lazio cerca di riprendere il filo del gioco. Con difficoltà, ma con la forza di una grande squadra. E' ancora Floccari il protagonista: costringe al rigore Garcia, trasformato con qualche brivido da Hernanes. Arriva il 2-2, risultato tutto sommato giusto.

Le paure di chi vede in questa Lazio di inizio anno quella dell'anno scorso, che calò a lungo andare, non verranno smentite da questa partita ma, pur recriminando con l'arbitro per non essere andata sul 2-0, Petkovic deve capire se la benzina sta finendo. Fare quindici risultati utili consecutivi è segno di solidità, l'allarme rosso non è ancora scattato. Buone notizie per il Palermo, rimane l'amaro in bocca ma la buona ripresa il punto di partenza su cui costruire una salvezza che si sta facendo sempre più difficile. Boccata d'ossigeno per Gasperini, ma bisogna tornare a vincere.