Allegri: "Kakà, il campione giusto per noi"

Ovunque, già, purché il Real molli la presa e siano, come dice, "bravi in tre". Nel frattempo Allegri cala la serranda su("Non sono stato freddo nei suoi confronti, ma l'unica trattativa aperta è quella per: Beckham è un grande giocatore e un'ottima persona, ma la carta di identità non si può cancellare e la società, con cui sono sempre d'accordo, ha preso un'altra strada") e apre una porticina ache, dice, "è cresciuto davvero molto. Ha acquisito personalità, è pericoloso su punizioni e calci d'angolo ed è capace di cambiare il volto al Bologna. Ha insomma dimostrato di poter stare in una grande squadra".

Per il momento, però, resta un avversario. Sotto allora con il Bologna, appunto: "Sarà una gara importante e per nulla facile. Loro vengono da un buon momento, hanno fatto bene con il Chievo e disputato una bella partita contro l'Inter. Hanno qualità in mezzo e davanti: servirà per questo un Milan motivato e agonisticamente pronto. Io, però - continua - ho visto una buona partita anche a Marassi: abbiamo concesso loro solo due tiri da fuori e per poco con Boateng non trovavamo il gol vittoria. Certe partite si risolvono con gli episodi, noi ne abbiamo concesso uno per uno svarione di Mexes e ne abbiamo avuto uno che non abbiamo sfruttato. Un punto a Genova, però, non è da buttare: la Samp una settimana prima aveva vinto a Torino con la Juve...".

E' mancato solo il guizzo, insomma, anche per via del momento di leggero calo di El Shaarawy: "Non dimentichiamoci che è un ragazzo di 20 anni e non possiamo pensare che segni tutte le domeniche. Adesso non va in gol da qualche partita e magari per lui questo è il momento più difficile, ma per me non cambia nulla se non segna per tre-quattro gare. Se giocherà domani? Credo proprio di sì. Di sicuro sarà in campo dall'inizio Pazzini, mentre per Robinho devo ancora decidere. Montolivo giocherà davanti alla difesa, dove ha fatto bene con la Samp quando è uscito Ambrosini. In difesa Mexes e Zapata saranno i centrali, Constant dovrebbe partire dall'inizio a sinistra e deve scegliere uno tra Abate e De Sciglio. Muntari? Ha bisogno di giocare un po' e avrà occasione in settimana in amichevole. Ha bisogno di un'altra settimana. Bonera? E' pronto e rientrerà poco alla volta".