Zeman: "Zanetti? Esempio per Totti"

foto SportMediaset 14:02 - Alla vigilia del posticipo Roma-Inter, Zeman promette il ritorno alla difesa a quattro: "Contro la Fiorentina era un'emergenza, con l'Inter giocheremo il nostro calcio. Decisiva per il terzo posto? Mancano 18 partite, vedremo alla fine...". Elogi a Zanetti: "Ai tempi della Lazio ci pensavo e anche lui ci pensava. E' moralmente e fisicamente da esempio per tutti gli altri, anche per Totti visto che ha qualche anno in più". - Alla vigilia del posticipopromette il ritorno alla difesa a quattro: "Contro la Fiorentina era un'emergenza, con l'Inter giocheremo il nostro calcio. Decisiva per il terzo posto? Mancano 18 partite, vedremo alla fine...". Elogi a: "Ai tempi della Lazio ci pensavo e anche lui ci pensava. E' moralmente e fisicamente da esempio per tutti gli altri, anche per Totti visto che ha qualche anno in più".

Il tecnico della Roma si esprime anche sulle ammissioni, in tema di doping, fatte da Lance Armstrong: "L'ha ammesso dopo anni che ha negato, purtroppo la situazione è questa. Non è solo nel ciclismo, è anche negli altri sport... Specialmente in quelli individuali. Nel calcio? Non lo so".



Contro l'Inter tornerà a disposizione Totti, a cui riserva una frecciatina quando gli viene chiesto di Zanetti: "E' un giocatore importante. Ai tempi della Lazio ci pensavo e anche lui ci pensava. E' diventato la bandiera dell'Inter, un giocatore moralmente e fisicamente da esempio per tutti gli altri. Anche per Totti. visto che ha qualche anno in più...".



Per quanto riguarda la Lega di Serie A, che venerdì ha confermato Beretta come presidente e dove non sarà rappresentata la Roma, il boemo non le manda a dire: "Se è un problema non avere rappresentanti? Penso di no, se la Roma è uscita è perchè ha dei motivi per uscire, così come Juve e Inter. Fa impressione che non ci siano le squadre più importanti, che hanno più prospettive per andare avanti".



Su Stramaccioni: "Esce dalla Roma, tutti me ne hanno parlato molto bene. E' un ragazzo che ha qualità e grandi possibilità di farle vedere. Il progetto giovani? Ci credo, anche se l'Inter di giovani ne ha pochi e se ne avesse avuti di più sarebbe venuto meglio".

LA CONFERENZA STAMPA

LA LISTA DEI 21 CONVOCATI CONTRO L'INTER

Sono 21 i giocatori convocati da Zeman per il posticipo di domenica contro l'Inter: Balzaretti, Bradley, Burdisso, Castan, De Rossi, Destro, Dodò, Florenzi, Goicoechea, Lamela, Lobont, Marquinho, Marquinhos, Osvaldo, Perrotta, Piris, Pjanic, Stekelenburg, Tachtsidis, Taddei, Totti.