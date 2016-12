Juventus, Conte pensa ancora a Borriello

foto SportMediaset 09:12 - A volte ritornano. Dopo il no di Preziosi per Immobile, la Juventus avrebbe deciso di puntare nuovamente su Marco Borriello. L'attaccante del Genoa conosce già l'ambiente e gli schemi di Conte e potrebbe essere il rinforzo giusto per i bianconeri. L'operazione, stando a Paolo Bargiggia, sarebbe molto vicina alla conclusione. Marotta avrebbe poi scelto anche l'erede di Buffon: Perin. Il portiere del Pescara potrebbe arrivare a giugno. - A volte ritornano. Dopo il no diper Immobile, laavrebbe deciso di puntare nuovamente su. L'attaccante delconosce già l'ambiente e gli schemi die potrebbe essere il rinforzo giusto per i bianconeri. L'operazione, stando a, sarebbe molto vicina alla conclusione. Marotta avrebbe poi scelto anche l'erede di. Il portiere delpotrebbe arrivare a giugno.

In attesa di un affare last minute per un top player, dunque, la Juve pensa al presente, mette le mani avanti e sarebbe intenzionata riportare a Torino Borriello. Nella passata stagione l'attaccante del Genoa fu decisivo per lo scudetto bianconero con 13 presenze e 2 gol. Facile il suo inserimento nei meccanismi di Conte, con cui ha già lavorato bene e che lo preferirebbe sia a Quagliarella che a Matri.



PERIN EREDE DI BUFFON

Ma Marotta sta già pensando anche alla Juve del futuro. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi su Mattia Perin. Il baby-portiere in prestito dal Genoa potrebbe essere l'erede di Buffon e potrebbe arrivare a Torino alla fine di questa stagione. Su Perin c'era anche il Milan, ma i rossoneri avrebbero però mollato un po' la presa su consiglio di Sacchi, preoccupato dal carattere non semplice del ragazzo.