Calcioscommesse, la Corte decide sul Napoli

Tutto in un giorno, sperando di chiudere questa vicenda e tornare a correre per il campionato. Ilha il destino appeso alla sentenza della, che sta prendendo in considerazione il ricorso contro laper ile i ricorsi dicontro le squalifiche per omessa denuncia. Tutto ruota attorno alla. La sentenza è attesa in serata.

In buona sostanza la difesa del Napoli - ma anche quella dei due giocatori - sostiene che "se(l'accusatore, ndr) non ha detto nulla di rilevante per l'indagine, il suo ruolo deve essere derubricato. Non si può quindi parlare di illecito, ma di slealtà sportiva". E, di conseguenza, non si può penalizzare la società.

Di qui l'ottimismo del club partenopeo, convinto di non poter essere penalizzato per un qualcosa che non ha commesso e, di conseguenza, sicuro di poter avviare una riforma della giustizia sportiva sulla questione della responsabilità oggettiva. Se l'ottimismo sarà giustificato dai fatti, il Napoli oggi si ritroverà con due punti in più in classifica (e un distacco dalla Juve ridotto a tre lunghezze) e, con ogni probabilità, con due giocatori "in più" in rosa. Altrimenti via al mercato, perché l'assenza di Cannavaro pesa e peserà se non vi saranno nuovi innesti (Neto, Rolando, Astori?). Dovesse andare male con la Corte di giustizia federale, è sicuro l'appello del Napoli e di Cannavaro al Tnas.



DE LAURENTIIS: "SENTENZA INGIUSTA E OFFENSIVA"

"Abbiamo accettato la sentenza di primo grado perché altro non si poteva fare, ma è ingiusta e offensiva. Percorreremo ogni strada per riavere ciò che ci è stato tolto. L'accusa è infamante, la nostra è sempre stata una condotta specchiata. Il nostro campionato ce lo giochiamo sul campo". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis alla Corte di Giustizia nell'udienza del ricorso contro la penalizzazione di 2 punti inflitta al Napoli. "Ci siamo ritrovati da innocente a colpevole condannato, con due punti da scontare in questo campionato e due giocatori fondamentali fuori gioco. Non è accettabile, non è plausibile - ha proseguito - I miei giocatori mi hanno assicurato che nulla è stato posto essere da un soggetto a fine contratto, ormai estraneo alla squadra. Tutto questo è ridicolo. Mi appello alla certezza del diritto, alla regolarità del campionato che sono principi ineludibili da riconoscere al Napoli e a tutti i soggetti".



AVVOCATO GRASSANI: "GIANELLO E' UN DONNIE BRASCO AL CONTRARIO"

"Matteo Gianello è un Donnie Brasco al contrario, un emissario di malavitosi che cerca di infiltrarsi in una società sana. Un calciatore per hobby ma che di professione faceva lo scommettitore". L'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, descrive così l'ex portiere partenopeo. "Stiamo parlando di uno spettatore, un infiltrato, un cavallo di Troia capace di porre in essere atti volti all'alterazione di una gara - ha detto il legale ai giudici della Corte di Giustizia federale - E' il soggetto che in quella stagione ha visto finire un ciclo, era in scadenza di contratto con zero presenze e zero possibilità di scendere in campo e di rinnovare il contratto. Un soggetto che ha millantato con i suoi mandanti di poter predire i risultati del Napoli, una dote divinatoria più volte risultata infondata. La società Napoli non può risponderne con punti in classifica per un soggetto che non può tirarsi indietro rispetto a una rete in cui si è calato".