"Vinto col sacrificio di tutti"

foto SportMediaset 00:29 - Per una volta Zdenek Zeman bada al sodo. "Contro la Fiorentina ci mancavano tanti giocatori, ma volevamo giocarci la partita: abbiamo subito, è normale, ma i ragazzi si sono sacrificati tanto e alla fine siamo riusciti a vincere", ha dichiarato il tecnico boemo. E il gol partita l'ha segnato Destro. "Mattia è un giocatore importante, speriamo che si sblocchi e che riesca a fare di più", ha spiegato. - Per una voltabada al sodo. "Contro la Fiorentina ci mancavano tanti giocatori, ma volevamo giocarci la partita: abbiamo subito, è normale, mae alla fine siamo riusciti a vincere", ha dichiarato il tecnico boemo. E il gol partita l'ha segnato. "Mattia è un giocatore importante,e che riesca a fare di più", ha spiegato.

"Oggi c'era da soffrire, merito della Fiorentina che ci ha costretto a soffrire. I ragazzi hanno dato il massimo, forse qualcuno anche di più di quel che poteva dare - ha proseguito Zeman -. Ma non è per l'allenatore che l'hanno fatto, ma per loro stessi, per la società e per i tifosi. Spero continuino così anche se spero di soffrire un po' di meno".



Poi una battuta sull'inedita difesa a tre messa in campo proprio contro la squadra di Montella: "Potrebbe essere riproposta, ma a me non piace, vorrei tornare a quattro. Oggi c'era l'emergenza, abbiamo giocato così per sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Senza attaccanti, Florenzi ha giocato alto".



MONTELLA: "CI VA TUTTO STORTO..."

L'eliminazione dalla Coppa Italia ha lasciato l'amaro in bocca a Montella. "E' stata una bella partita, abbiamo fatto una buonissima prestazione contro un'avversaria di valore come la Roma, ma a noi ultimamente gira tutto storto, creiamo tante occasioni da gol senza riuscire a sfruttarle - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. E' un peccato ed è ora che questa tendenza si inverta".