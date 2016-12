Coppa Italia, la Roma ringrazia Destro

LA PARTITA

A dicembreè stato uno spot del calcio. In Coppa Italia alè andato invece in scena un match tutto diverso. Squadre lunghe, mischie in area, tanti, troppi, errori e poca qualità. Guardando le formazioni titolari, del resto, un sospetto sull'andazzo della gara in realtà era venuto subito.provano a mischiare le carte e il boemo estrae dal cilindro un ineditomolto guardingo. Le occasioni non mancano fin dai primi minuti, ma spesso tutto nasce da qualche errore in fase di impostazione o disimpegno. Laprova a manovrare palla a terra, manon c'è, e quando la Viola non riesce ad andare in profondità si affida alla testa diper avviare l'azione offensiva. In campo si vedono due squadre poco ordinate, soprattutto in fase difensiva, ma non solo.ci provano più volte, ma mancano il bersaglio. Nel primo tempo l'unico lampo arriva così dal piede caldo di, che al 40' centra la traversa su punizione.Insoddisfatti, in panchinasi sbracciano e scuotono la testa, in campo invece le squadre giocano a specchio senza un piano tattico preciso. Tutti portano palla, nessuno però trova la via del gol. E così, su un terreno appesantito dalla pioggia, le forze finiscono in fretta. Esi trasforma in un match ad "oltranza" con continui capovolgimenti di fronte e occasioni da rete, pali e salvataggi sulla linea. Fino al 7' del primo tempo supplementare, quandoricordano le lezioni di, dialogano bene sulla fascia e regalano ala palla della vittoria. L'attaccante giallorosso non può sbagliare e trascina lain semifinale nonostante l'espulsione die una rissa a fine partita che la costringe a chiudere il match in 9 contro 10. Fermata da due pali e una traversa, lainvece saluta lacon l'amaro in bocca. Per andare in Europadovrà contare solo sulla classifica in campionato.