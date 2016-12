Pirlo nella squadra dell'anno Uefa

foto SportMediaset 14:55 - Andrea Pirlo è l'orgoglio del calcio italiano nel mondo. Fra i vari riconoscimenti ottenuti dal centrocampista della Juve nel 2012, c'è anche quello di far parte della 'Squadra dell'Anno' votata sul sito Uefa. Il sondaggio, che ha registrato la partecipazione di oltre 5 milioni di persone, ha decretato il dominio di Real e Barcellona. Ecco la formazione ideale: Casillas; Ramos, Piqué, Thiago Silva, Lahm; Iniesta, Xavi, Pirlo, Ozil; Messi, Ronaldo. è l'orgoglio del calcio italiano nel mondo. Fra i vari riconoscimenti ottenuti dal centrocampista dellanel 2012, c'è anche quello di far parte dellavotata sul sito. Il sondaggio, che ha registrato la partecipazione di oltre, ha decretato il dominio di Real e Barcellona. Ecco la formazione ideale: Casillas; Ramos, Piqué, Thiago Silva, Lahm; Iniesta, Xavi, Pirlo, Ozil; Messi, Ronaldo.

Pirlo è il più anziano della compagnia con i suoi 33 anni. Ozil il più giovane con 24. Per la terza edizione consecutiva del 'Team of the Year', il campionato spagnolo presenta otto giocatori nell'undici ideale (quattro a testa per Barcellona e Real Madrid), cinque dei quali hanno fatto parte della nazionale di Del Bosque che in estate si è aggiudicata l'Europeo. Messi è alla settima apparizione nei magnifici undici, Iniesta invece è stato scelto dai 3/4 dei partecipanti alla votazione. Fenomeni, autentici mostri del calcio. Una categoria a cui si aggiunge da protagonista anche il nostro Andrea Pirlo, reduce da una stagione e da una carriera davvero formidabili.