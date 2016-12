Razzismo: nessuna sanzione per Milan e Boateng

Una squadra dunque non potrebbe abbandonare il terreno di gioco se non in accordo con l'arbitro e l'autorità di Pubblica Sicurezza, ma non è punibile secondo il Giudice Sportivo in base ai valori che informano lo sport e la civile convivenza. Quello della squadra rossonera infatti è stato un "gesto di solidarietà verso un compagno vittima di beceri insulti per il solo colore della sua pelle". Archiviazione dunque, senza squalifiche per il Milan e per Boateng. In precedenza invece il giudice della Lega Pro aveva sanzionato la Pro Patria con un turno a porte chiuse.

COMUNICATO MILAN: "VISIONE ILLUMINATA DEL DIRITTO"

''L'A.C. Milan desidera manifestare il proprio apprezzamento per la decisione resa dal Giudice Sportivo in relazione ai gravi fatti verificatisi in occasione della gara amichevole Pro Patria-Milan. Il provvedimento di archiviazione, giunto attraverso il superamento del profilo strettamente formale della norma disciplinare, rivela infatti una visione moderna e illuminata del diritto, a tutela dei lavori primari di ogni ordinamento civile'': e' quanto si legge in un comunicato del club rossonero.

SINDACO BUSTO: "IL 28 GENNAIO IDEALE PER RIGIOCARE LA PARTITA"

Pro Patria-Milan, l’amichevole interrotta lo scorso 3 gennaio a causa dei ripetuti cori razzisti nei confronti dei giocatori rossoneri di colore, potrebbe essere rigiocata il prossimo 28 gennaio. A comunicarlo è il Sindaco di Busto Arsizio a Chi, Gigi Farioli, proprio lui che in un primo momento aveva aspramente criticato la reazione di Kevin Prince Boateng che aveva di fatto dato luogo all’uscita dal campo della compagine guidata da Allegri: “Inizialmente avevo accusato il giocatore per non aver rispettato le regole, ma ripensandoci ritengo che con il suo gesto abbia salvato la dignità della mia città. Per lui è pronto il titolo di Bustocco ad honorem”. Al di là del simpatico riconoscimento, la gara avrà luogo non a caso il giorno seguente a quello della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto, una data pensata proprio per sensibilizzare ancor di più sul tema del razzismo: “Farò di tutto per portare i bambini delle scuole ad assistere alla partita – prosegue Farioli – e ci terrò a stringere personalmente la mano di Boateng”.