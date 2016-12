foto SportMediaset

18:13

- Non finisce la polemica tra. Nonostante le dichirazioni di Mazzarri, Maggio e Conte che hanno cercato di smontare il caso, i tifosi partenopei non hanno ancora perdonato lo juventino, che aveva affermato di. Spunta così un'applicazione per telefonini con un titolo che lascia poco spazio all'immaginazione:Forse un po' troppo per una semplice dichiarazione di antipatia.