Pavoletti positivo al doping

foto SportMediaset 16:56 - Il Coni ha comunicato che Leonardo Pavoletti è stato trovato positivo al tuaminoeptano (farmaco simpaticomimetico e vasocostrittore utilizzato come decongestionante nasale considerato doping dalla Wada). La positività dell'attaccante del Sassuolo si è verificata in occasione del match Livorno-Sassuolo (nel quale entrò al 36' della ripresa) dello scorso 26 dicembre. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare l'atleta. - Ilha comunicato cheè stato trovato positivo al tuaminoeptano (farmaco simpaticomimetico e vasocostrittore utilizzato come decongestionante nasale considerato doping dalla Wada). La positività dell'attaccante delsi è verificata in occasione del match(nel quale entrò al 36' della ripresa)dello scorso 26 dicembre. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare l'atleta.

IL SASSUOLO: "FARMACO DICHIARATO, FAREMO RICORSO" In merito al caso Pavoletti la società modenese ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale: "Il Sassuolo Calcio precisa che sarà fatto un ricorso d’urgenza contro la sospensiva in quanto la presenza di Tuaminoeptano è dovuta all’utilizzo di uno spray nasale contro la rinosinusite mucocatarrale prescritto da uno specialista di otorinolaringoiatria indicato dalla società e regolarmente dichiarato dall’atleta e dal medico sociale del Sassuolo Calcio in sede di controllo antidoping in occasione dei prelievi fatti nella partita sopra citata".