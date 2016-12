Galliani: "Non arriva nessuno"

foto SportMediaset Correlati Mercato, Marotta: "Nessun colpo" 15:11 - Adriano Galliani gela i tifosi del Milan che speravano in qualche rinforzo per gennaio. "Se non parte nessuno non arriva nessuno - ha spiegato l'ad rossonero, escludendo colpi nella finestra invernale del mercato -. Balotelli? Abbiamo cinque attaccanti per due-tre ruoli, vanno bene". "Al Milan serve un po' di tempo per tornare al vertice del calcio, ma sono sicuro che ce la faremo", ha poi aggiunto. gela i tifosi del Milan che speravano in qualche rinforzo per gennaio. "Se non parte nessuno- ha spiegato l'ad rossonero, escludendo colpi nella finestra invernale del mercato -.? Abbiamo cinque attaccanti per due-tre ruoli, vanno bene". "Alserve un po' di tempo per tornare al vertice del calcio, ma sono sicuro che ce la faremo", ha poi aggiunto.

I rossoneri puntano sulla linea verde e lavorano soprattutto per il futuro. "Abbiamo deciso di cambiare pelle puntando su ragazzi emergenti - ha spiegato Galliani -. Lo abbiamo spiegato ai tifosi e mi sembra lo stiano capendo". Abbiamo sistemato i conti, stiamo seguendo il fair-play stabilito dall'Uefa, il bilancio è in pareggio e a Genova abbiamo schierato un attacco giovanissimo, con un'età media di vent'anni".



La direzione è tracciata. "Andremo avanti così, stiamo investendo su calciatori giovani anche in questo mercato di gennaio e siamo sicuri che nel medio periodo arriveranno grandi risultati", ha ribadito l'ad rossonero. E proprio in quest'ottica Galliani esclude nuovamente l'affare Balotelli: "Mario? Ho sempre detto che, se fosse partito un solo attaccante, cosa che si è verificata con la cessione di Pato, saremmo rimasti così".



Ad ogni modo il Milan punta sempre in alto e l'obiettivo del terzo posto continua a ispirare le ambizioni di Allegri & Co. "Speriamo di risalire la classifica prima possibile - ha osservato il dirigente rossonero - non voglio fare previsioni ma, nelle ultime 12 partite, stiamo marciando a ritmi molto elevati: con due punti di media a partita siamo assolutamente nelle prime tre posizioni. Purtroppo siamo partiti ad handicap, altrimenti saremmo in corsa per lo scudetto anche noi. Ma abbiamo superato lo shock iniziale e crediamo ancora nella conquista del terzo posto".