Moratti: "Sneijder? Sarebbe serio decidere oggi"

Wesley Sneijder aspetta il Liverpool

Sneijder-Galatasaray, tempi lunghi 19:37 - "Sarebbe serio che Sneijder rispondesse adesso al Galatasaray". Sono precise e senza giri di parole le dichiarazioni di Massimo Moratti ai cronisti che gli chiedevano della trattativa tra l'olandese e il club turco. Sul mercato in entrata, invece, il patron nerazzurro è stato molto vago: "Chi arriva? Vediamo". Sull'affare Schelotto (entrato anche nel mirino del Milan), si è limitato a dire "Stiamo seguendo la cosa con la giusta calma". - "Sarebbe serio cherispondesse adesso al". Sono precise e senza giri di parole le dichiarazioni diai cronisti che gli chiedevano della trattativa tra l'olandese e il club turco. Sul mercato in entrata, invece, il patron nerazzurro è stato molto vago: "Chi arriva? Vediamo". Sull'affare(entrato anche nel mirino del Milan), si è limitato a dire "Stiamo seguendo la cosa con la giusta calma".

Intanto, visto che Milan e Inter continuano a inseguire gli stessi obiettivi di mercato, il presidente nerazzurro non si è risparmiato una battutina ai cugini: "Se è vero che seguiamo gli stessi giocatori? Non so se è vero, ma non è un pensiero".



Moratti ha poi parlato della vittoria contro il Pescara che è stata definita "importante per il morale. E' sembrata una gara facile per come è venuta fuori, ma contro un avversario che si difende non è semplice. La velocità del gioco ci ha permesso di vincere". Il presidente dell'Inter ha poi minimizzato sulla reazione di Cassano dopo la sostituzione contro il Pescara: "Ho visto mille giocatori uscire in quel modo, mi sembrano cose di poca importanza". Infine una dichiarazione anche sulla Coppa Italia (i nerazzurri affrontano il Bologna): "Ci teniamo molto, partita da affrontare seriamente".