La Sampdoria annulla il Milan: finisce 0-0

- Ilnon va oltre lo 0-0 in casa dellanel posticipo della prima giornata di ritorno di Serie A. A Genova i rossoneri soffrono nel primo tempo contro i blucerchiati che sfiorano il vantaggio in più di un'occasione. Nella ripresasalva sulla linea una conclusione a botta sicura di Boateng. Il vantaggio però non arriva così i rossoneri perdono l'occasione di superare la Roma e avvicinare la Fiorentina in classifica.

LA PARTITA

Occasione sprecata da una parte, conferma di quanto di buono fatto vedere a Torino in casa della Juventus dall'altra. La sfida di Marassi tra Sampdoria e Milan, forse la più "giovane" di sempre tra le due squadre, ha restituito emozioni contrastanti al fischio finale. Da una parte l'euforia di una Sampdoria capace di mettere in grande difficoltà il Milan dopo aver vinto in casa della Juve, dall'altra l'amarezza rossonera per aver gettato al vento una buona occasione per accorciare, e non di poco, la classifica. Finisce comunque 0-0 una partita che è scivolata via non senza emozioni ma che, al triplice fischio finale, ha scontentato un po' tutti.

La maturazione del Milan quindi non è ancora completa. Lo ha evidenziato la trasferta di Genova dove i rossoneri, giovanissimi in campo da Bojan a Niang passando per El Shaarawy e De Sciglio, hanno impiegato più di venti minuti a entrare in partita seriamente. Nei primi venti giri d'orologio è stata infatti la Sampdoria l'unica squadra in campo, un gruppo rinato e rimotivato dalla cura Delio Rossi, che prima che il can che dormiva si svegliasse, ha provato a vincerla seriamente la sfida. Solo un Abbiati in stato di grazia ha disinnescato le conclusioni in loop di Poli e De Silvestri, centrali sì, ma non per questo meno pericolose. Il colpo di testa, alias gol clamorosamente fallito da Gastaldello, al 21' ha poi segnato la fine del dominio blucerchiato per lasciar posto a una partita più lenta e anche per questo più equilibrata.

La reazione veemente del Milan però non c'è praticamenta mai stata. Il pallino del gioco, quello sì, ha cambiato proprietario, ma la lentezza delle trame rossonere ha favorito la difesa rocciosa impostata da Delio Rossi, uno che contro il Milan ottiene praticamente sempre risultato. Anche nella ripresa infatti, con due squadre molto stanche, i portieri si sono visti in poche circostanze. Abbiati si è impegnato in due conclusioni telefonate da Estigarribia ringraziando la mira storta di Icardi prima di riempire di parole lo sbadato Mexes. Dall'altra parte Romero a parte la ordinaria amministrazione si è dovuto realmente superare solo al 61' su un tap-in di Boateng respinto sulla linea con un balzo felino. Troppo poco per il Milan per poter superare in classifica la Roma e avvicinare al quinto posto la Fiorentina. Abbastanza per la Sampdoria per incamerare un altro punto importante in chiave salvezza.

