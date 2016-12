Serie A: vittoria Lazio, Juve più vicina

foto SportMediaset 08:56 - Continua il sogno della Lazio, che batte 2-0 a fatica una buona Atalanta e ora è a -3 dalla Juve, fermata sull'1-1 a Parma. A sbloccare la gara a favore dei biancocelesti un episodio da moviola: è il 22' della ripresa quando l'ex Floccari la mette dentro toccando con la mano. Forti proteste degli ospiti, che da quel momento perdono la testa. Al 33' arriva il raddoppio su autorete di Brivio poi Carmona viene espulso per doppia ammonizione. - Continua il sogno dellache batte 2-0 a fatica una buonae ora è a -3 dalla, fermata sull'1-1 a Parma. A sbloccare la gara a favore dei biancocelesti un episodio da moviola: è il 22' della ripresa quando l'exla mette dentro toccando con la mano. Forti proteste degli ospiti, che da quel momento perdono la testa. Al 33' arriva il raddoppio su autorete dipoiviene espulso per doppia ammonizione.

Sesta vittoria consecutiva in casa e la Juve è lì vicino, a soli tre punti. La Lazio ci crede ma il successo sull'Atalanta arriva al termine di una partita complicata ed è macchiato dal fallo di mano di Floccari in occasione dell'1-0. Merito comunque alla squadra di Petkovic di cambiare marcia dopo un primo tempo anonimo. Buona prestazione degli ospiti fino alla rete dei padroni di casa poi perdono la testa.



LA PARTITA

Desisamente meglio l'Atalanta della Lazio nei primi 45' di gioco all'Olimpico: mai chiamato in causa il portiere nerazzurro Consigli a differenza di Marchetti, impegnato in un paio di interventi salva risultato. Biancocelesti troppo prevedibili e troppo lenti nel far girare la palla e nel cercare la verticalizzazione contro un avversario ben messo in campo e che occupa tutti gli spazi. Gli uomini di Colantuono si chiudono bene in difesa e cercano di rubare palla per poi ripartire con più uomini: funzionano bene le fasce, in particolare il binario di sinistra Brivio-Bonaventura, con il primo che mette in apprensione la retroguardia di Petkovic in un paio di occasioni (23' e 38'). E Moralez distribuisce palloni intelligenti.



Dal canto suo, la Lazio non spinge sugli esterni (Konko meglio di uno spento Lulic) e non riesce a sfruttare gli inserimenti di Mauri ed Hernanes, quest'ultimo ben controllato da Carmona. Per il Profeta soltanto due lampi, con una conclusione a lato e un'altra alle stelle. Candreva fuori dal gioco.



Doppio cambio per la Lazio a inizio ripresa: Petkovic lascia negli spogliatoi Candreva e Lulic e inserisce Floccari e Cana. Ottimo inizio per i padroni di casa, con Konko che scappa via sulla destra ma la difesa dell'Atalanta riesce a rimediare. La pressione è costante: conclusione di Floccari deviata sopra la traversa e poco dopo salvataggio sulla linea di Denis su colpo di testa di Cana. Al 22' arriva il gol con Floccari che conclude in rete da due passi dopo la traversa su deviazione all'indietro di Brivio. Ma sono veementi e giuste le proteste dell'Atalanta: l'ex si aggiusta infatti il pallone con il braccio. Da questo momento i giocatori di Colantuono si innervosiscono: fioccano le ammonizioni e arriva anche il raddoppio della Lazio su autogol di Brivio di testa su traversone di Mauri. Carmona finisce anzitempo la partita per doppio 'giallo'. E nel finale Hernanes sfiora il tris su punizione: solo la traversa gli dice 'no'.



LE PAGELLE

Konko 6,5 - Il cambio di marcia della Lazio nella ripresa è merito anche suo. Più incisivo sulla sua fascia e prova anche a sorprendere Consigli.



Mauri 6,5 - Frenato nel primo tempo, si rifà nella ripresa: bel lancio per Klose e propizia l'autogol del 2-0.



Brivio 5,5 - Sfortunato in occasione dell'autorete. Fino a quel momento la prestazione era stata positiva: attento dietro e propositivo in avanti.



Denis 5,5 - Ottimo difensore quando salva sulla linea su un colpo di testa di Cana ma in avanti combina poco o nulla.



Candreva 5 - Petkovic lo tiene in campo soltanto un tempo. Anonimo, non riesce mai a entrare nel vivo dell'azione.



IL TABELLINO

Lazio-Atalanta 2-0

Lazio (4-1-4-1): Marchetti 6; Konko 6,5, Biava 6,5, Ciani 6,5, Radu 6,5; Ledesma 6; Candreva 5 (1' st Floccari 6,5), Mauri 6,5, Hernanes 6, Lulic 5 (1' st Cana 6,5); Klose 6 (41' st Cavanda sv). A disposizione: Bizzarri, Carrizo, Stankevicius, Scaloni, Zauri, Rozzi, Kozak, Gonzalez. All.: Petkovic 6,5.

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Raimondi 6, Stendardo 6, Canini 5,5, Brivio 5,5; Giorgi 6 (36' st Parra sv), Carmona 5,5, Cigarini 6, Bonaventura 6; Moralez 5,5 (29' st De Luca 5,5); Denis 5,5 (40' st Radovanovic sv). A disposizione: Frezzolini, Polito, Cazzola, Schelotto, Biondini, F. Pinto, Milesi, Matheu, Troisi. All.: Colantuono 6

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 22' st Floccari, 33' st aut. Brivio

Ammoniti: Candreva, Ciani (L), Stendardo, Raimondi, Cigarini, De Luca (A)

Espulsi: 38' st Carmona (A) per doppia ammonizione





ANTONELLA PELOSI