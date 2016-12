Il Cagliari si sveglia: Genoa k.o.

- Dopo sei sconfitte di fila e due mesi e mezzo d'astinenza, iltorna alla vittoria: a 'Is Arenas' battuto ilper. Primo tempo noioso, ma in avvio di ripresa gli ospiti sbloccano con un colpo di testa di(48'). Il Cagliari reagisce e impatta con(55'), scattato in leggero fuorigioco. All'82'completa la rimonta con una zuccata. Il Genoa perde Seymour (espulso) e colpisce lanel recupero.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Avramov 6,5; F.Pisano 6, Astori 6,5, Rossettini 6, Avelar 6,5; Dessena 6 (11' st Thiago Ribeiro 5,5), Conti 7, Ekdal 5,5 (37' st Nené sv); Nainggolan 7; Ibarbo 6, Sau 6,5 (42' st Casarini sv). A disp.: Anedda, Del Fabro, Perico, Pinilla. All.: Lopez 6,5

Genoa (4-5-1): Frey 6; E.Pisano 6,5, Granqvist 6, Manfredini 6, Moretti 5,5; Rossi 5,5 (1' st Piscitella 6), Kucka 5,5, Matuzalem 6 (13' st Seymour 4), Bertolacci 6 (28' st Floro Flores sv), Antonelli 5,5; Borriello 6. A disp.: Tzorvas, Donnarumma, Sampirisi, Bovo, Jorquera, Melazzi, Tozser, Said. All.: Delneri 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 3' st E.Pisano (G), 10' st Sau (C), 36' st Conti (C)

Ammoniti: Dessena, F.Pisano, Conti (C), E.Pisano, Antonelli, Granqvist (G)

Espulsi: 39' st Seymour (G) per fallo violento