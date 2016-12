Doppio Di Natale: crisi Fiorentina

- Seconda sconfitta consecutiva per la: ha vinto l'Udinese 3-1. La squadra di, dopo essere passata in vantaggio grazie all'autorete dial 20', ha subito la rimonta dei padroni di casa. Il pareggio è arrivato dal dischetto nel recupero con. Nella ripresa il sorpasso dei bianconeri nel giro di due minuti: prima Di Natale (65'), in fuorigioco, poi Muriel (al 67' su papera di Neto) hanno firmato la vittoria.

LA PARTITA

Di Natale punisce l'amico Montella. L'Udinese non perde più, settimo risultato utile consecutivo, mentre la Fiorentina ha fatto solo quello in questo 2013. E ora si può azzardare la parola crisi, non tanto di gioco, ma dei risultati. Le occasioni, come contro il Pescara, non sono mancate. Alla banda viola manca la concretezza sotto porta: oggi le conclusioni di Aquilani e Ljajic sono state respinte a più riprese dagli avversari. E dire che la fortuna sembrava pure essere dalla loro parte: al 20' Rodriguez stacca di testa, la palla finisce sulla traversa, rimbalza su Brkic e rotola in rete per il più beffardo degli autogol. Strada spianata verso la vittoria con un Udinese mai pericolosa. Migliaccio davanti alla difesa è una sicurezza e a centrocampo il pallino del gioco è nei piedi di Borja Valero e Aquilani. Poi al 45' Domizzi viene toccato da Migliaccio e accentua la caduta in area di rigore: dal dischetto Di Natale non sbaglia, 1-1.

La ripresa è più frizzante e si vedono più occasioni, le squadre si allungano alla ricerca del vantaggio. Al 60' Borja Valero va vicino al 2-1, mentre Ljajic, un minuto più tardi, se lo mangia calciando addosso a Heurtaux e infine a lato. La Fiorentina spreca e l'Udinese colpisce come sa: lancio lungo per Totò che, in leggera posizione di fuorigioco, si inserisce e punisce Neto con un diagonale preciso per il 14.esimo gol stagionale. Il colpo manda al tappeto la Viola e un minuto più tardi Muriel, con la netta collaborazione di Neto, infligge il ko. Neanche l'ingresso in campo di Toni può rialzare la Fiorentina. I bianconeri vincono perché concreti e nel finale si permettono pure il lusso di sciupare il 4-1 con Basta. Montella non dovrebbe più insegnare calcio ai suoi giocatori, serve solo un po' più di cattiveria sotto porta.