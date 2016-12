Napoli, tutto facile in casa contro il Palermo

LA PARTITA

Nessun dubbio per Mazzarri, tutti disponibili, confermata la formazione che ha strapazzato la Roma. Armero parte in panchina, Calaiò solo spettatore perché mancano ancora alcune pratiche per il trasferimento dal Siena. Gasperini prepara invece una partita di contenimento, con Budan unica punta e Dossena, fischiatissimo dai suoi ex tifosi, subito in campo.

Il piano del Palermo funziona nei primi trenta minuti. Il Napoli, forse sorpreso dall’aggressività degli avversari sul portatore di palla, non riesce a ingranare. Il trio Hamsik-Pandev-Cavani non trova spazi né l’intesa per eludere il pressing, ben gestito da Barreto e Rios, tanto che ad andare vicino al vantaggio sono i siciliani. Prima con Dossena che spara su De Sanctis il possibile gol dell’ex, poi Morganella che deve rinviare l’appuntamento con la prima rete in serie A per pochi centimetri. La fortuna per Gasperini non gira neanche alla mezz’ora quando Hamsik vince un rimpallo e serve un assist che Maggio (terzo gol consecutivo), lasciato colpevolmente solo, deve solo spingere in rete. E’ il classico gol che spacca la partita: il Napoli ingrana, il Palermo prende paura. Il siluro di Inler sorprende Ujkani e la traversa di Barreto su punizione rende solo più amaro il calice rosanero.

La speranza del Palermo è tutta nei piedi di Miccoli, che Gasperini lancia nella mischia a inizio ripresa. Hamsik con una botta mancina da fuori area di poco a lato, fa capire che non basta per raddrizzare la partita. Il Napoli addormenta la partita, pur non rinunciando a provare la soluzione da fuori, giusto per far capire ai siciliani che non c’è spazio per la rimonta. La caparbietà di Inler riesce a mettere Insigne senior (perché poi entrerà anche il fratellino Roberto) davanti a Ujkani: 3-0 e partita in naftalina. Inizia quindi un altro match, quello degli azzurri che vogliono far segnare Cavanti a tutti i costi il suo centesimo gol in serie A. Ma non è giornata, l’uruguaiano sbaglia troppo e non bastano gli applausi del San Paolo a rialzargli il morale. Poco male, il Napoli vince lo stesso e torna terzo.

Sette gol nelle ultime due partite, dopo la sosta Mazzarri ha ritrovato una squadra che, a fine 2012, si era un po’ appannata. L’impegno non era di quelli impossibili e la prima mezz’ora lascia qualche dubbio sull’approccio, ma la vittoria è indiscutibile (anche perché manca un rigore su Cavani). La lotta scudetto continua e se venisse tolto anche solo un punto di penalizzazione… Vede sempre nero il Palermo, settima partita consecutiva senza vittorie, penultimo e a quattro punti dalla salvezza. Zamparini ripete che Gasperini è l’uomo giusto ma, di questo passo, la serie B diventa un’ipotesi terribilmente reale.