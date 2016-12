L'Inter non sbaglia a San Siro, Pescara ko

LA PARTITA

LA CRONACA DEL MATCH

Dopo otto punti in otto partite, l'Inter rialza la testa e riprende la corsa. D'accordo, ilnon era un test attendibile per misurare le vere ambizioni dei nerazzurri, ma, viste anche le assenze, per Stramaccioni i tre punti sono un segnale che lascia ben sperare. Con la difesa in emergenza, l'Inter imposta la partita all'attacco, consegnando le chiavi del gioco a, classe '94, prima partita in Serie A. Accanto a capitan, il ragazzino gioca a testa alta e mostra personalità, grinta e piedi buoni. Conin panchina il peso dell'attacco è tutto sulle spalle di, che deliziano San Siro con un'intesa quasi perfetta. Manca un regista di qualità (si gode la partita in tribuna) e allora il barese arretra leggermente e inventa. L'argentino invece si butta negli spazi e cerca la porta. Nei primi 30' l'Inter prende le misure, poi affonda. Il gol dell'1-0 lo firma, che, in posizione sospetta, si gira in mezzo metro e fulmina. Applaude il Meazza.Il Pescara non morde e i nerazzurri giocano sul velluto, senza mai rischiare nulla. Il trio d'emergenzanon fatica a imbrigliare lo spento tridente diappoggia la manovra e dà equilibrio alla squadra.invece gioca da esterno alto e spesso si presenta sulla linea degli attaccanti, schiacciando il. La ripresa è solo un countdown. Al 9'firma la rete del raddoppio, raccogliendo un assist perfetto di, che semina ancora il panico nell'area del Pescara e regala al colombiano un pallone solo da spingere in porta. Poi è solo accademia. L'Inter rallenta il ritmo e controlla il match. Il Pescara invece si allunga, lasciando spazio alle ripartenze dei padroni di casa, che sprecano diverse occasioni da gol prima del triplice fischio. Unica nota dolente della serata il muso lungo di, sostituito al 68' da Stramaccioni per far entrare Rocchi. Ma sono solo dettagli. L'Inter è tornato.