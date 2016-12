"Antipatici? Per me è un complimento"

Chiuso il capitolo-Marchisio, Mazzarri passa poi all'analisi di: "E' una gara pericolosa, che arriva dopo una bella vittoria con la Roma. Non dobbiamo pensare che sia abbordabile, non possiamo permetterci errori: col Bologna abbiamo visto tutti cosa è accaduto. Dobbiamo far vedere che siamo veramente una squadra antipatica. Storicamente il Napoli ha sempre fatto grandi cose e poi perso punti con le piccole., ci hanno dato una grossa mano, ma il calcio va avanti e loro chiedevano maggiore spazio ed hanno fatto questa scelta. Spero giochino peggio del solito. Al Palermo abbiamo dato una mano a rinforzarsi. Aronica e Dossena sono giocatori importanti, gli auguro il meglio. E' vero che meriterebbero qualcosa in più, ma glielo auguro dopo la vittoria di domani".

Poi sui due nuovi volti: Armero e Calaiò. "C'erano ruoli da ricoprire. Il calcio è fatto di stimoli. Zuniga ogni minuti veniva da me perchè voleva giocare, l'ho trattenuto e poi sappiamo com'è andata a finire. L'importante quindi è che ci siano motivazioni. Un giocatore deve essere convinto. Calaiò viene con grandi stimoli, ho parlato chiaramente con lui prima del suo arrivo e sa il ruolo che deve ricoprire. Armero ha grandi stimoli, ad Udine era finito il suo tempo e mi aspetto una grossa mano da loro due. Parlando con Pablo ho avuto la riconferma che oltre all'esterno può fare anche la mezz'ala sinistra e qualche volta ha fatto anche il mediano. Bisogna valutarlo, l'ho visto spesso da avversario ma quando lo alleni vedi nel dettaglio le sue qualità. Mi ha dato grande disponibilità, quindi mi fa piacere. E' un pò indietro fisicamente, quindi deve recuperare: gliel'ho detto che nel calcio moderno bisogna essere al top e dopo che acquisterà brillantezza valuteremo. Su Calaiò posso dire che mi ha sempre dato fastidio, ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che abbiamo. Ha grande generosità. In questo momento lo vedo bene in alcune partite in cui bisognerà fare a sportellate nel gioco aereo. La presenza di Armero darà maggiori stimoli anche a Maggio e Zuniga. Camilo con la Roma ha fatto alcune cose che spesso gli chiedo ma lui si dimentica di avere ad esempio un grande sprint"