Zeman: "Moggi è l'immagine della politica attuale"

Il tecnico della Roma spiega le difficoltà della squadra: "Cerchiamo la continuità dalla prima giornata, abbiamo il problema di risultati non sempre corrispondenti alle prestazione. Le squadre perfette non esistono ma il problema di crescita per me è solo mentale, non è né tecnico né tattico. Il nostro compito è provare ad arrivare tra le prime tre, ci dobbiamo provare. Sul piano del gioco nel girone d'andata si è visto che possiamo competere con tutti, senza fare gli errori che ci sono costati tanti risultati e tanti punti". Contro il Catania non sarà semplice: "Il problema è l'ambiente. Non è tranquillo, non è facile, ma ce la possiamo giocare e dobbiamo fare vedere che siamo la Roma".



Zeman non si scompone quando gli chiedono dell'incontro tra la società e Guardiola: "Lo sapevo da ottobre, è strano che la notizia sia uscita oggi. La dirigenza può fare e incontrare chi vuole, non mi tocca. Io incontro centinaia di giocatori ma non è detto che li voglia comprare. Tra gente del calcio capitano gli incontri". Più seccato per la questione dell'inversione di campo a Firenze, in occasione dei quarti di Coppa Italia (la Roma giocherà al Franchi anziché all'Olimpico): "E' una cosa illogica, dai criteri che sono stati stabiliti. Un criterio è che la squadra che si è classificata prima gioca in casa e la contemporaneità".



Pungente quando si parla della divisione in Lega dei club di A e di Luciano Moggi in politica (candidato come capolista alla Camera in Piemonte per i Riformisti italiani, la nuova formazione politica guidata da Stefania Craxi): "Le difficoltà in Lega di Serie A ad eleggere il nuovo presidente e Luciano Moggi candidato alla Camera sono due immagini del nostro calcio attuale, e della nostra politica...".