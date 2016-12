Tempi duri per Mou: denunciato da un tifoso

foto SportMediaset Correlati Follia Chelsea per Guardiola 12:04 - Non se la passa benissimo Josè Mourinho a Madrid. Oltre ai 16 punti di distacco dal Barça nella Liga, il tecnico è stato fischiato dai tifosi che non amano il suo comportamento. A tutto ciò si aggiunge anche un'altra polemica: lo Special One è stato denunciato da un tifoso che lo accusa di avergli tirato un calcio. Il fan del Real Madrid avrebbe ripetutamente insultato l'allenatore e l'ex interista, esasperato, avrebbe reagito malamente. - Non se la passa benissimo. Oltre ai 16 punti di distacco dal Barça nella Liga, il tecnico è stato fischiato dai tifosi che non amano il suo comportamento. A tutto ciò si aggiunge anche un'altra: lo Special One è statoche lo accusa di avergli tirato un calcio. Il fan del Real Madrid avrebbe ripetutamentee l'ex interista, esasperato, avrebbe

Non è ancora chiaro come siano andate veramente le cose, la difesa di Mourinho afferma che il tecnico non ha toccato nessuno ed esiste anche l'ipotesi che il fatto, accaduto in un centro commerciale, sia stato organizzato da un programma tv spagnolo. Resta il fatto che la denuncia è realmente pervenuta alle autorità, a cui il tecnico dovrà probabilmente chiarire la vicenda.