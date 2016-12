Conte: "Napoli antipatico perché grande"

Insomma, niente contro ilcui, anzi, ". Io mi auguro che il napoli sia più simpatico e meno vincente, ma ha iniziato a vincere proprio contro di noi l'anno scorso in Coppa Italia".

Capitolo chiuso e sotto con il Parma, partendo dai 120 minuti contro il Milan e dalle eventuali ripercussioni dello sforzo fisico infrasettimanale: "La partita di mercoledì è stata molto intensa perché sia noi che il Milan volevamo andare avanti in Coppa: c'è stato un dispendio di energie importante sia a livello fisico che a livello nervoso. Però siamo allenati e sono quindi sicuro che la stanchezza non si farà sentire a Parma".

E ancora: "Affrontiamo una squadra in grandissima salute: vengono da quattro partite vinte e al Tardini non hanno mai perso. E' insomma un campo difficile. Loro vorranno fare una grandissima partita così come vogliamo farla noi per riprendere il nostro passo dopo la sconfitta con la Samp. Sono certo che sarà una bella partita, perché loro giocano a viso aperto".



Quindi un accenno alla formazione, partendo dagli acciaccati: "Vucinic? Valuteremo bene la sua situazione. Non voglio correre il rischio di perderlo a lungo. Vedremo con lui e con i medici, ma non ci sono problemi perché abbiamo alternative importanti come Giovinco, Quagliarella, Matri e Beltrame. Peluso? E' un calciatore che sembra stia da noi da tantissimo tempo, si è integrato benissimo con il gruppo, può fare sia il centrale sinistro - ruolo che ci serviva, perché non avevamo un vice-Chiellini - che l'esterno. Sulla fascia abbiamo diverse alternative. Anche per lui valuteremo dopo l'allenamento".

"Penso che stagioni semplici per giocatori della Juventus non esistano - dice ancora -. Tutti sono sotto esame partita dopo partite. Ricordiamoci che parlavano male di Giovinco fino a dieci giorni fa, adesso nel calderone c'è Peluso, dieci giorni fa c'erano Vucinic e Matri. Un giorno sei top-player e un giorno pip-player. Tutti quanti possiamo migliorare, io per primo, ma questo processo di crescita è iniziato l'anno scorso. Non contano i minuti giocati, ma quello che si fa in quei minuti. In questo senso chi entra dalla panchina potrebbe essere avvantaggiato perché trova la squadra avversaria stanca. I problemi vanno gestiti, perché se diventa una cosa cronica allora diventa un problema serio: non possiamo permetterci che questo di Vucinic diventi un problema serio, perché abbiamo bisogno di lui. Le valutazioni di mercato noi le facciamo calcolando il tutto, quindi anche la situazione economica: scrivere è facile, cacciare i soldi o cercare il giocatore giusto non è facilissimo soprattutto a gennaio. Adesso trovare giocatori che ci possano far fare il salto di qualità è difficile anche perché chi ce li dà?".

"Questo il periodo più difficile dell'anno? Giocare otto partite in 30 giorni in questo periodo sarà difficile - conclude -, dopo la Samp ho detto che ci aspetta un mese in cui dovremo stringere i denti. Dovremo far fronte anche a infortuni importanti: Chiellini, Pepe, Bendtner, Marchisio devono recuperare, Asamoah è in Coppa d'Africa. Non abbiamo 30 giocatori in rosa, ne abbiamo 24 e dobbiamo competere in tre competizioni. Togliendone sei ne rimangono solo 18, quindi c'è l'obbligo di partita in partita di cambiare 5-6 giocatori. Immobile? Per lui ho grande affetto e stima, l'ho visto crescere e l'ho voluto anche a Siena nella prima parte della stagione. Ha una grande fame e voglia di arrivare; lo sta dimostrando e complimenti a Ciro, è ancora metà nostro e quindi lo monitoriamo attentamente".