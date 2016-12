foto SportMediaset

23:08

- Il girone di ritorno delinizia con un pareggio. La squadra didomina per gran parte del match, ma non trova la via del gol e con l'Ajaccio di Mutu finisce 0-0. Esordio dal 1' per il nuovo acquistocon Ibra, Lavezzi e Pastore. I parigini restano in 10 sul finire del primo tempo per il rosso ae al 57' perdono ancheper infortunio. Ibra è lezioso sotto porta e non segna. Psg comunque in testa da solo.